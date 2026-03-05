Разработчики признали, что анонсировали Crimson Desert слишком рано и теперь стараются не завышать ожидания

Создатели Crimson Desert из студии Pearl Abyss заявили, что представили игру публике слишком рано — более чем за шесть лет до релиза. Теперь команда пытается сбалансировать интерес аудитории и избежать чрезмерных ожиданий.

Маркетинговый директор Уилл Пауэрс отметил, что столь ранний анонс был ошибкой. По его словам, за прошедшие годы проект существенно изменился: игра сменила концепцию, а студия параллельно занималась разработкой собственного движка. Изначально Crimson Desert задумывалась как приквел к Black Desert Online, однако со временем трансформировалась в полноценную одиночную ролевую игру с открытым миром.

Из-за долгого периода разработки и впечатляющих трейлеров часть игроков начала воспринимать проект как «слишком хороший, чтобы быть правдой». В Pearl Abyss признают, что такой эффект может сыграть против них, поэтому сейчас делают ставку на расширенные демонстрации геймплея и продолжительные превью для прессы. По мнению студии, лучший способ доказать качество — дать журналистам и блогерам поиграть самостоятельно.

Пауэрс подчеркнул, что разработчики стараются найти баланс между активным продвижением и отказом от завышенных обещаний. Команда не хочет создавать нереалистичные ожидания, чтобы затем разочаровать аудиторию на релизе.

Выход Crimson Desert запланирован на 19 марта, и именно тогда станет ясно, удалось ли проекту оправдать многолетний интерес и сомнения вокруг него.