Разработчики признали, что анонсировали Crimson Desert слишком рано и теперь стараются не завышать ожидания

Создатели Crimson Desert из студии Pearl Abyss заявили, что представили игру публике слишком рано — более чем за шесть лет до релиза. Теперь команда пытается сбалансировать интерес аудитории и избежать чрезмерных ожиданий.
Маркетинговый директор Уилл Пауэрс отметил, что столь ранний анонс был ошибкой. По его словам, за прошедшие годы проект существенно изменился: игра сменила концепцию, а студия параллельно занималась разработкой собственного движка. Изначально Crimson Desert задумывалась как приквел к Black Desert Online, однако со временем трансформировалась в полноценную одиночную ролевую игру с открытым миром.
Из-за долгого периода разработки и впечатляющих трейлеров часть игроков начала воспринимать проект как «слишком хороший, чтобы быть правдой». В Pearl Abyss признают, что такой эффект может сыграть против них, поэтому сейчас делают ставку на расширенные демонстрации геймплея и продолжительные превью для прессы. По мнению студии, лучший способ доказать качество — дать журналистам и блогерам поиграть самостоятельно.
Пауэрс подчеркнул, что разработчики стараются найти баланс между активным продвижением и отказом от завышенных обещаний. Команда не хочет создавать нереалистичные ожидания, чтобы затем разочаровать аудиторию на релизе.
Выход Crimson Desert запланирован на 19 марта, и именно тогда станет ясно, удалось ли проекту оправдать многолетний интерес и сомнения вокруг него.
Игра года 100%
так.. эээ.. ребят.. поздно уже метаться ))) выпускайте своё творение, и не вздумайте обосраться 😁
Да не, нормально они уже завысили, чтобы я думал что это пшик с набором всего.
демку бы дали, как все нормальные люди, тем более фестиваль вот-вот был, но нет, фигушки, поиграли только блогеры)
Если кому-то было интересно, то на драконе можно прилететь в деревню (насчёт города не знаю) и начать там всех уничтожать.
НУ сразу же будет розыск, только вот интересно как они будут сбивать героя.