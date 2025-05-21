Разработка Crimson Desert находится на завершающем этапе - студия подтвердила релиз игры в конце 2025 года

Студия Pearl Abyss, создатели предстоящей масштабной одиночной RPG Crimson Desert, выпустили новый трейлер с геймплейными кадрами игры.

Разработчики сообщили о том, что сейчас занимаются финальной полировкой игры: исправлением багов и работой над озвучкой, при этом основная часть разработки уже завершена. Таким образом, как студия и планировала ранее, релиз Crimson Desert состоится в конце 2025 года.

Релиз Crimson Desert состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S.