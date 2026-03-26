Crimson Desert была встречена с неубедительным приёмом как критиками, так и игроками. Её критиковали за множество технических проблем, которые снизили оценки, но теперь Pearl Abyss уже исправила многие из них.

Рейтинг Crimson Desert на Metacritic наконец-то стал положительным после недавних патчей. Обновление вышло пару дней назад и внесло более 100 исправлений, которые устранили большинство основных проблем.

Дебют игры начался с пользовательского рейтинга в районе 7, который позже стабилизировался на уровне 7,8, с множеством смешанных отзывов. Однако теперь рейтинг стал положительным — 8,3, и продолжает расти по мере поступления новых положительных отзывов.

Кроме того, отзывы в Steam также были сначала смешанными, а теперь в основном положительными. Хотя технически игра, возможно, и не является претендентом на звание «Игра года», это, безусловно, выдающаяся RPG.

Уровень исследования не имеет себе равных, а битвы с боссами захватывают дух. Поначалу сюжет вызывает вопросы, и в конце концов мы узнаем причину, но, опять же, Pearl Abyss стремилась именно к исследованию, и в этом плане игра преуспевает.