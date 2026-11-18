Объявление номинантов The Game Awards 2026 вызвало волну негодования среди фанатов и разработчиков. Больше всего вопросов возникло к списку претендентов на «Игру года», в котором не оказалось Crimson Desert от Pearl Abyss. Вместо этого проект представлен лишь в одной категории — «Лучшая поддержка сообщества».

Глава издательского отдела Pocketpair (создателей Palworld) Джон «Баки» Бакли открыто выразил свое разочарование:

«Номинировать Crimson Desert только за лучшую поддержку сообщества? Даже не за лучшую RPG или лучшее приключение? Сказать, что я разочарован, значит ничего не сказать. Какой позор. Какой ужасный позор», — заявил он.

Ранее Бакли уже называл игру «одной из самых технически амбициозных игр последнего десятилетия».

С ним солидарны и многие игроки. В социальных сетях фанаты пишут, что это «безумие» и «неуважение», особенно на фоне того, что GTA 6 попала в список «Игры года» еще до своего релиза и даже до выхода обзоров. Другие отмечают, что Crimson Desert взяла «Игру года на PC» на Golden Joystick Awards, поэтому отсутствие номинации на TGA в ключевых категориях кажется особенно странным.

В этом году список номинантов на GOTY выглядит так: GTA 6, ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Resident Evil Requiem, Control: Resonant, 007 First Light и Phantom Blade Zero.