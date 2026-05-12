Руководство Crimson Desert ожидает, что к концу 2026 года игра принесет полмиллиарда долларов; начинается разработка DLC

Crimson Desert уже стала крупным хитом продаж, собрав миллионы игроков на ПК и консолях. Игра также произвела впечатление на других разработчиков, многие из которых хвалят интерактивность и масштаб виртуального игрового мира.

Пока Pearl Abyss работает над анонсированным портом игры на Nintendo Switch 2, который добавит ещё один источник дохода, студия также работает над дополнительным контентом для игры в виде DLC. На момент написания статьи, по последним финансовым отчётам студии, игра в жанре экшен с открытым миром принесла 178,8 миллионов долларов, но ожидается, что эта цифра вырастет.

В последнем финансовом отчёте разработчика Pearl Abyss пояснили, что ожидают, что продажи Crimson Desert после запуска составят от 432,2 до 514,4 миллионов долларов к концу года. Хотя разработчик ожидает «снижения» продаж игры во втором квартале 2026 года, он рассчитывает на «стабильные показатели» благодаря поддержке после запуска.

Кроме того, предстоящий порт игры на Nintendo Switch 2, который находится в разработке в студии, является ключевым фактором прогнозируемого роста продаж игры. Студия отмечает, что «расширение платформы» позволит игре продавать больше копий, поскольку команда работает над «расширением своего присутствия на рынке».

Наконец, вышеупомянутое DLC, как ожидается, станет огромным плюсом для игры. Хотя Pearl Abyss не уточнила, что именно будет включать в себя DLC и каков будет его масштаб, студия заявила, что «в настоящее время изучает различные способы расширения игры до следующего уровня, включая DLC». Это может означать, что в будущем в игру могут появиться дополнительные локации и миссии.