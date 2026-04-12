С момента релиза Crimson Desert прошло более трех недель, но сюжет до сих пор прошли лишь 2% игроков

Несмотря на технические проблемы на старте, экшен-RPG Crimson Desert от Pearl Abyss сумела превратиться в настоящую жемчужину. Игроки и критики единодушны: игра предлагает непревзойденное исследование открытого мира и действительно увлекательную боевую систему. Однако у этого хита есть и слабое место - сюжет.

По данным Steam, несмотря на то, что с момента релиза прошло более трех недель, главную историю осилили лишь чуть больше 2% игроков. Достижение "Искусный рассказчик ", которое выдается после завершения всех основных квестов, разблокировал крайне малый процент игроков. И это при том, что некоторые геймеры уже провели в игре 30–40 часов, но все еще находятся в регионах вроде Эрнанда или Деменисса.

Похоже, разработчики из Pearl Abyss наполнили мир настолько плотным контентом, что прохождение сюжета стало для большинства второстепенной задачей. Игроки предпочитают охотиться за секретами, исследовать каждый уголок карты и наслаждаться боями, а не гнаться за историей.

Тому есть и объективная причина: сюжет признан самым слабым звеном игры. Протагонист Клифф не особо интересный, а общий нарратив проигрывает таким гигантам, как The Witcher 3 или Red Dead Redemption 2. Тем не менее, даже после тщательной зачистки локации нельзя быть уверенным, что ты нашел все. Именно это чувство постоянного открытия чего-то нового и сделало Crimson Desert хитом.