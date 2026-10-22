С выходом дополнения для Crimson Desert пройдет раздача Twitch Drops с экипировкой, питомцем и украшениями для корабля

С выходом дополнения Charting the Unknown в Crimson Desert начнётся новая двухнедельная акция Twitch Drops. Игроки смогут получить специальные внутриигровые награды за просмотр трансляций игры на Twitch у участвующих в событии стримеров.

Среди призов заявлены экипировка, питомец и декоративные предметы для корабля. Таким образом, акция позволит пополнить коллекцию косметических и игровых предметов, просто наблюдая за прохождением Crimson Desert.

Для получения наград потребуется смотреть трансляции авторов, участвующих в программе Twitch Drops, и выполнить условия события. Подробности о порядке участия и распределении призов разработчики опубликовали в отдельном объявлении.

Акция продлится две недели после запуска Charting the Unknown. Это ещё одна возможность для игроков получить дополнительные предметы в Crimson Desert без необходимости приобретать их отдельно.