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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 772 оценки

С выходом дополнения для Crimson Desert пройдет раздача Twitch Drops с экипировкой, питомцем и украшениями для корабля

butcher69 butcher69

С выходом дополнения Charting the Unknown в Crimson Desert начнётся новая двухнедельная акция Twitch Drops. Игроки смогут получить специальные внутриигровые награды за просмотр трансляций игры на Twitch у участвующих в событии стримеров.

Среди призов заявлены экипировка, питомец и декоративные предметы для корабля. Таким образом, акция позволит пополнить коллекцию косметических и игровых предметов, просто наблюдая за прохождением Crimson Desert.

Для получения наград потребуется смотреть трансляции авторов, участвующих в программе Twitch Drops, и выполнить условия события. Подробности о порядке участия и распределении призов разработчики опубликовали в отдельном объявлении.

Акция продлится две недели после запуска Charting the Unknown. Это ещё одна возможность для игроков получить дополнительные предметы в Crimson Desert без необходимости приобретать их отдельно.

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Комментарии:  19
Ваш комментарий
Pojilaya kikimora

С выходом дополнения для кримсон десерта пройдёт раздача в зелёном стиме

4
Barred

Кто-то в это играет ещё?

4
Upright Acton

Не, все, я умываю руки, чтоб я больше запустил Азиатско рпг… Не бывать этому!

2