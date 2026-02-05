Sapphire выпустит Radeon RX 9070 NITRO+ Crimson Desert Edition

Компания Sapphire анонсировала новую видеокарту, по всей видимости, специальную версию для своей новой серии NITRO. Мы провели расследование и выяснили, какая именно это модель.

Sapphire и AMD связывают новый релиз Radeon с Crimson Desert из Pearl Abyss, и тематическая карта теперь представлена ​​как модель NITRO+. Многие розничные продавцы уже указывают точное название этой новой модели: SAPPHIRE NITRO+ RX 9070 XT Gaming OC 16GB Crimson Desert Edition и даже указывают код платы (11348-10-20G).

Более того, сама компания Sapphire подтвердила, что новая карта была связана с новым обновлением программного обеспечения TRiXX вместе с PhantomLink.

Версия Sapphire TriXX: 11.0.0

Поддерживаются новые модели: SAPPHIRE RX 9070XT PhantomLink Series и RX 9070XT Crimson Desert Version.

Поддерживается защита от перегрева и перегрузки по току питания на разъёме питания NITRO+ RX 9070 XT PhantomLink Edition.

Компания SAPPHIRE уже использовала изображения Crimson Desert в маркетинге продукта NITRO+ RX 9000, включая изображения персонажей, показанные непосредственно на одной из розничных страниц серии NITRO+ RX 9000. AMD также указывает Crimson Desert в качестве рекомендуемой игры на своей собственной странице с рекомендациями по оборудованию.

Crimson Desert была впервые анонсирована 7 ноября 2019 года, а её релиз теперь запланирован на 19 марта 2026 года.