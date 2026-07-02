Саундтрек к игре Crimson Desert номинирован на премию World Soundtrack Awards 2026

Музыкальное сопровождение приключенческого экшена Crimson Desert вошло в лонг-лист престижной премии Game Music Award в рамках World Soundtrack Awards 2026. Победитель в этой номинации будет определен по результатам открытого пользовательского голосования, которое продлится до 15 августа 2026 года.

Разработчики из студии Pearl Abyss объявили о выдвижении оригинального саундтрека к своей игре Crimson Desert на международную музыкальную награду. Проект поборется за победу в категории Game Music Award. На текущем этапе сформирован длинный список номинантов, а финальный список претендентов определится путем зрительского голосования среди участников лонг-листа. Отдать свой голос за понравившегося кандидата можно на официальном сайте премии до 23:59 по центральноевропейскому времени 15 августа 2026 года.

Для участия в голосовании пользователям необходимо авторизоваться на интернет-портале World Soundtrack Awards с помощью учетной записи MyFFG. При отсутствии аккаунта его можно зарегистрировать непосредственно на сайте. Сама форма для голосования за лучшие игровые саундтреки доступна в личном кабинете пользователя в специальной вкладке под названием WSA Public Choice & Game Music Award.

Авторы музыкального сопровождения выразили благодарность игрокам, которые поддерживали проект с момента его релиза 19 марта 2026 года. Представители команды создателей саундтрека отметили, что работа над альбомом потребовала больших творческих усилий и упорства. По словам композиторов, они стремились передать через звуковые образы не только масштабные пейзажи континента Пайвел, но и глубокую эмоциональную линию ключевых сюжетных моментов игры. Создатели выразили надежду, что эта музыка станет надежным спутником для игроков во время исследования виртуального мира.

На момент номинации оригинальный саундтрек игры под названием Original Soundtrack Crimson Desert, Vol. 1 доступен для бесплатного прослушивания на различных цифровых платформах, а также предлагается в качестве бесплатного дополнения в сервисе Steam.