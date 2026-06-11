Шесть миллионов наемников в Пайвеле - продажи Crimson Desert взяли новую планку

Pearl Abyss сообщила о новом коммерческом достижении своего масштабного ролевого экшена Crimson Desert. В официальных социальных сетях разработчики отчитались о том, что мировые продажи игры превысили отметку в 6 миллионов реализованных копий. Создатели выразили искреннюю благодарность каждому геймеру, кто ступил на земли континента Пайвел и проложил в этом мире свой уникальный путь.

Ваши приключения и истории продолжают делать путешествие по Crimson Desert ещё более особенным.

Ещё раз спасибо каждому Greymane, который ступил в Pywel и познал мир Crimson Desert по-своему.

База игроков продолжает демонстрировать стабильный и весьма высокий рост. Практически ровно два месяца назад, 15 апреля, компания уже хвасталась продажами на отметке в 5 миллионов экземпляров. Таким образом, несмотря на отсутствие скидок на игру, всего за пару месяцев армия поклонников проекта пополнилась еще на целый миллион человек.

Впрочем, почивать на лаврах студия не планирует. На фоне растущей аудитории разработчики продолжают активно трудиться над заявленными ранее крупными обновлениями для Crimson Desert. Ожидается, что эти патчи будут включать в себя серьезные улучшения сюжетной линии, доработку баланса и расширение других важных механик экшена.

В Pearl Abyss не готовы озвучивать точные сроки внедрения нового контента. Создатели придерживаются классического принципа «выйдет, когда будет готово», поэтому все апдейты будут поступать в игру постепенно, по мере их полного завершения и полировки.