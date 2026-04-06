ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 1 117 оценок

Shimon Mood выпустил нейросетевую русскую озвучку для Crimson Desert

AceTheKing AceTheKing

Пользователь Shimon Mood поделился результатом своего эксперимента - нейросетевой русской озвучкой для ролевого экшена Crimson Desert. Автор сразу предупреждает, что это альфа-версия, и идеала ждать не стоит.

По словам создателя, порог брака составляет около 25%. Многие решения принимались наугад и в спешке, а сама игра технически оказалась непростой для локализации. К тому же тестировался новый пайплайн с ИИ-агентом, который самостоятельно принимал решения по озвучке, что тоже наложило отпечаток на результат.

Автор подчеркивает, что выкладывает эту версию не как финальный продукт, а как бесценный опыт и полигон для отработки технологий.

Crimson Desert "Русификатор звука - нейросетевой дубляж" [v0.1 06.04.2026] {Shimon Mood}
ПК
17
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Господин Никто

какая игра - такая и озвучка

25
CTPAuDEP

Ставил озвучку от SynthVoice на удивление, оказалось вполне приемлемо. Но после патча она слетела. И я подумал, что необходимости в ней нет.

3
Kitocun

Шимон когда там озвучка сталкера выйдет?

2
YummyAbundia

Кто то сравнивал с рус.озвучкой от SynthVoice???

2
Barred

Кто смотрел? Типичный нейро кал или уже что-то поинтереснее?

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ