Shimon Mood выпустил нейросетевую русскую озвучку для Crimson Desert

Пользователь Shimon Mood поделился результатом своего эксперимента - нейросетевой русской озвучкой для ролевого экшена Crimson Desert. Автор сразу предупреждает, что это альфа-версия, и идеала ждать не стоит.

По словам создателя, порог брака составляет около 25%. Многие решения принимались наугад и в спешке, а сама игра технически оказалась непростой для локализации. К тому же тестировался новый пайплайн с ИИ-агентом, который самостоятельно принимал решения по озвучке, что тоже наложило отпечаток на результат.

Автор подчеркивает, что выкладывает эту версию не как финальный продукт, а как бесценный опыт и полигон для отработки технологий.