Система розыска в Crimson Desert будет наказывать за такие преступления, как карманная кража

Когда в одном из прошлых трейлеров Crimson Desert появилась подсказка «Угрожать» неигровому персонажу, можно было предположить, что у Пайвела будут какие-то средства поддержания порядка. И вот, в последнем обзоре возможностей показано, как Клифф может получить награду за свою голову и даже настроить против себя весь город, совершая преступления.
Начинается все с малого, например, с карманной кражи у жителя или просто кражи упавших фруктов у торговца. Оттуда это может перерасти в полномасштабный конфликт. Даже если вас вполне устраивает противостояние с местными жителями, подобные действия могут привести к снижению регионального вклада. В зависимости от предлагаемых преимуществ, таких как потенциальные скидки, это может быть не самым мудрым решением.
Клиффа также могут посадить в тюрьму, что, кажется, скорее косметический эффект, чем что-либо ещё, но, возможно, это происходит, когда вы не можете справиться со всем городом сразу. В любом случае, в зависимости от тяжести ваших преступлений, вам, возможно, придётся заплатить штраф.
С выходом Crimson Desert 19 марта вас ждёт множество разнообразных занятий (включая строительство баз и фермерство)
Надо попробовать вырезать весь город ))
Во славу FPS!
Интересно, как это будет работать, тебя должно заметить, или просто украл, даже если никто не видел, всё равно будет всем известно?
Ну в прошлой новости в ролике.
Он там воровал и розыска сразу не было.
Надеюсь что должны заметить и не просто заметить, а еще например как РДР доложить стражникам. Это было бы еще лучше.
Ну будем надеяться на лучший вариант.
А есть что-то чего не будет в этой игре?) А если серьёзно, обилие механик конечно хорошо, но когда их много они проработаны обычно очень поверхностно.
Кстати так же заметил, напихали всего что можно. И не все ли показали, хочется что-то еще увидеть уже самим.
Прикольная механика