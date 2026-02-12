ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 368 оценок

Система розыска в Crimson Desert будет наказывать за такие преступления, как карманная кража

monk70 monk70

Когда в одном из прошлых трейлеров Crimson Desert появилась подсказка «Угрожать» неигровому персонажу, можно было предположить, что у Пайвела будут какие-то средства поддержания порядка. И вот, в последнем обзоре возможностей показано, как Клифф может получить награду за свою голову и даже настроить против себя весь город, совершая преступления.

Начинается все с малого, например, с карманной кражи у жителя или просто кражи упавших фруктов у торговца. Оттуда это может перерасти в полномасштабный конфликт. Даже если вас вполне устраивает противостояние с местными жителями, подобные действия могут привести к снижению регионального вклада. В зависимости от предлагаемых преимуществ, таких как потенциальные скидки, это может быть не самым мудрым решением.

Клиффа также могут посадить в тюрьму, что, кажется, скорее косметический эффект, чем что-либо ещё, но, возможно, это происходит, когда вы не можете справиться со всем городом сразу. В любом случае, в зависимости от тяжести ваших преступлений, вам, возможно, придётся заплатить штраф.

С выходом Crimson Desert 19 марта вас ждёт множество разнообразных занятий (включая строительство баз и фермерство)

Комментарии:  8
Neko-Aheron

Надо попробовать вырезать весь город ))

6
YAYOI TAKATSUKI

Во славу FPS!

1
sa1958

Интересно, как это будет работать, тебя должно заметить, или просто украл, даже если никто не видел, всё равно будет всем известно?

2
ОгурчикЮрец

Ну в прошлой новости в ролике.

Он там воровал и розыска сразу не было.

Надеюсь что должны заметить и не просто заметить, а еще например как РДР доложить стражникам. Это было бы еще лучше.

1
sa1958 ОгурчикЮрец

Ну будем надеяться на лучший вариант.

2
Alkatraz7N7

А есть что-то чего не будет в этой игре?) А если серьёзно, обилие механик конечно хорошо, но когда их много они проработаны обычно очень поверхностно.

1
ОгурчикЮрец

Кстати так же заметил, напихали всего что можно. И не все ли показали, хочется что-то еще увидеть уже самим.

1
K0t Felix

Прикольная механика

1