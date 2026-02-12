Система розыска в Crimson Desert будет наказывать за такие преступления, как карманная кража

Когда в одном из прошлых трейлеров Crimson Desert появилась подсказка «Угрожать» неигровому персонажу, можно было предположить, что у Пайвела будут какие-то средства поддержания порядка. И вот, в последнем обзоре возможностей показано, как Клифф может получить награду за свою голову и даже настроить против себя весь город, совершая преступления.

Начинается все с малого, например, с карманной кражи у жителя или просто кражи упавших фруктов у торговца. Оттуда это может перерасти в полномасштабный конфликт. Даже если вас вполне устраивает противостояние с местными жителями, подобные действия могут привести к снижению регионального вклада. В зависимости от предлагаемых преимуществ, таких как потенциальные скидки, это может быть не самым мудрым решением.

Клиффа также могут посадить в тюрьму, что, кажется, скорее косметический эффект, чем что-либо ещё, но, возможно, это происходит, когда вы не можете справиться со всем городом сразу. В любом случае, в зависимости от тяжести ваших преступлений, вам, возможно, придётся заплатить штраф.

С выходом Crimson Desert 19 марта вас ждёт множество разнообразных занятий (включая строительство баз и фермерство)