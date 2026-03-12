Слабый сюжет и спорный дизайн, но стильная боевка: появился полноценный обзор на Crimson Desert за неделю до релиза

Долгожданная и амбициозная игра Crimson Desert от южнокорейской студии Pearl Abyss выходит уже совсем скоро. Согласно официальному эмбарго, публикация полноценных обзоров и детального анализа геймплея разрешена только за день до глобального запуска. Однако испанский контент-мейкер Revenant, получивший пресс-копию, случайно проговорился, слив первые полные впечатления от масштабного открытого мира на стриме, который вскоре был удален. Однако пользователи успели сохранить основные тезисы из его обзора.

Слова блогера рисуют портрет грандиозной, но в то же время сырой и перегруженной игры. Как заявил автор утечки, геймерам стоит быть готовыми к «неограненному алмазу» — игре, которая вызовет массу эмоций, но заставит мириться с раздражающими дизайнерскими решениями.

Среди главных плюсов отмечается боевая система, которая описывается в обзоре как "невероятная". Она совмещает глубину слэшеров в духе Devil May Cry или Ninja Gaiden и огромный открытый мир. Анимации захватов и ударов контекстны и меняются в зависимости от позиционирования героя к врагу. Физика позволяет творчески расправляться с недругами (например, использовать деревья или огромных противников как рогатки). В игре нет никакого ведения за ручку. Это не "соулслайк", но игрокам потребуется около 8 часов, чтобы "поймать ритм" боя. Когда механика станет понятна, схватки принесут колоссальное удовлетворение. Плюс к этом отдельную похвалу получила изумительная атмосфера Crimson Desert. Саундтрек как боевой, так и эмбиент удостоился сравнения с эталонным The Witcher 3. Чувство грандиозного масштаба напоминает Shadow of the Colossus, а ночи сделаны по-настоящему тёмными и пугающими, как в Dragon’s Dogma.

Самым главным раздражителем назван ужасный, ограниченный и запутанный инвентарь. Хуже всего то, что квестовые предметы навсегда забивают слоты даже после прохождения заданий, а личного бездонного "сундука для хранения" в собственном лагере попросту нет. Вместо этого в игре реализован некий банк, который работает лишь как инструмент заработка и обмена валют.

Еще одной головной болью стала странная система исчезновения трупов. После того как вы зачищаете вражеский лагерь и убиваете последнего моба, тела тут же "деспавнятся". Если вы хотите собрать добычу с павших, придется лутаться прямо посреди перестрелки, либо специально оставлять в живых хотя бы одного врага, чтобы сберечь дроп.

Несмотря на маркетинговые заверения, игра не является классической нарративной RPG. Сюжет и диалоги лучше, чем в ММО-оригинале — Black Desert, но далеки от уровня того же «Ведьмака 3» или Kingdom Come: Deliverance. Упор сделан исключительно на экшен и эпичные моменты.

Автор резюмирует, что западная профильная пресса, скорее всего, оценит игру примерно на 80–85 баллов на Metacritic именно из-за высокого порога вхождения и раздражающего инвентаря. Тем не менее, игрокам, готовым прощать огрехи ради адреналина и исследования, Crimson Desert имеет все шансы подарить опыт на 95 баллов. Блогер заявил, что он провел в игре более 50 часов и всё ещё не вышел за пределы стартового региона!

Эта цифра звучит впечатляюще, но вовсе не удивительно. Ранее мы рассказывали, что журналисты нашли в открытом мире Crimson Desert более 400 заявленных «приключений» и квестов.

Напомним, что релиз Crimson Desert намечен на 20 марта 2026 года. Эпическая экшен-адвенчура выходит на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.