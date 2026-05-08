Следующее крупное обновление для Crimson Desert выйдет в ближайшие дни

Компания Pearl Abyss продолжает улучшать и расширять контент Crimson Desert. В разработке находится ещё один патч, который добавит новые возможности всем игрокам.

В социальных сетях южнокорейская студия объявила о выходе нового обновления в ближайшие дни. Оно включает в себя дополнительных ездовых животных, а также систему добычи ресурсов, которая позволит игрокам восстанавливать материалы, используемые для улучшения снаряжения.

Другие аспекты этого обновления будут раскрыты позже.

Мы хотели бы поделиться некоторой информацией о графике и содержании основного обновления нашего следующего патча. Обновление выйдет в ближайшие несколько дней и будет включать в себя новые специальные ездовые животные, функцию извлечения материалов, используемых для улучшения снаряжения, и многое другое. Мы надеемся, что вы с нетерпением ждёте этого обновления! Спасибо за вашу постоянную поддержку.