Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 391 оценка

Следующее крупное обновление для Crimson Desert выйдет в ближайшие дни

monk70 monk70

Компания Pearl Abyss продолжает улучшать и расширять контент Crimson Desert. В разработке находится ещё один патч, который добавит новые возможности всем игрокам.

В социальных сетях южнокорейская студия объявила о выходе нового обновления в ближайшие дни. Оно включает в себя дополнительных ездовых животных, а также систему добычи ресурсов, которая позволит игрокам восстанавливать материалы, используемые для улучшения снаряжения.

Другие аспекты этого обновления будут раскрыты позже.

Мы хотели бы поделиться некоторой информацией о графике и содержании основного обновления нашего следующего патча. Обновление выйдет в ближайшие несколько дней и будет включать в себя новые специальные ездовые животные, функцию извлечения материалов, используемых для улучшения снаряжения, и многое другое. Мы надеемся, что вы с нетерпением ждёте этого обновления! Спасибо за вашу постоянную поддержку.
GrievingRennick

Лучше бы вместо ездовых животных выбор персонажа на старте игры сделали. По моему субъективному мнению морда главного героя просит кирпича.

Snake2105
JackBV

Только вчера прошёл и удалил . Столько вопросов к Перлам после прохождения , просто мрак.

И самый главный вопрос - "Почему Crimson Desert?" " Зачем Варния?", "Гдё Мёрдин?"

lokdogg

да нафиг там милион бесполезных петов, вы игру улучшайте и не фигню добавляйте

Player is Ready

Трансмогрификация нужна, и диалоги гг, а то немой как рыба.