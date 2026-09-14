Слух: DLC для Crimson Desert могли заблокировать в ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейте из-за романтического контента

Дополнение Charting the Unknown для Crimson Desert оказалось недоступно в некоторых регионах, а предварительные заказы там будут закрыты. По неподтверждённой информации, ограничения затронули ОАЭ, Саудовскую Аравию и Кувейт. Сама Pearl Abyss конкретный список стран в опубликованном сообщении не назвала.

Официально разработчики объяснили решение результатами проверки содержимого DLC и требований к возрастному рейтингу. Пользователям, уже оформившим предзаказ в затронутых регионах, могут автоматически вернуть деньги либо предложить воспользоваться стандартной процедурой возврата своей платформы. При этом Pearl Abyss не раскрыла, какой именно контент стал причиной ограничений.

На этом фоне среди игроков появились предположения, что причиной мог стать романтический контент дополнения. Обсуждение подогрел один из эпизодов трейлера, где Клифф появляется с цветами перед девушкой. Некоторые пользователи связали ограничения с возможным наличием в DLC отношений, которые могли не пройти региональные требования к контенту, однако никаких подтверждений этой версии со стороны Pearl Abyss нет.

Релиз Crimson Desert: Charting the Unknown запланирован на 16 октября 2026 года в Азии и на поздний вечер 15 октября в Европе и Северной Америке. Предзаказы дополнения начали открываться 3 сентября на PlayStation Store, Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.