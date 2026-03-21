"Смесь идей без четкого курса": разработчики Crimson Desert анонимно раскрыли проблемы создания игры

Вокруг Crimson Desert разгорается новый скандал. Несмотря на внушительные продажи, которые, по слухам, уже превысили 2 миллиона копий, реакция игроков и критиков оказалась заметно сдержаннее ожиданий. Это отразилось и на положении Pearl Abyss — акции компании резко просели после релиза.

На этом фоне в сети появились анонимные откровения разработчиков, опубликованные на платформе Blind и замеченные пользователями Reddit. По словам авторов, проблемы проекта тянулись ещё с этапа разработки, который сопровождался переносами и внутренними перестановками.

Одной из главных претензий стал сюжет. Как утверждают источники, финальная версия истории была сформирована буквально перед релизом, из-за чего повествование получилось разрозненным. Изначально сценарий предполагал более сложную политическую интригу с участием свергнутого короля, предательства и борьбы за ресурсы «Алой пустыни». Однако в процессе разработки концепция неоднократно менялась, а в центре в итоге оказался лишь герой по имени Клифф.

Авторы также указывают на управленческие проблемы внутри студии. По их словам, в команде сложилась культура, где ценилось безусловное согласие с руководством, а альтернативные мнения игнорировались. Это привело к тому, что разработчики не могли повлиять на направление проекта, даже понимая его слабые стороны.

Отдельной проблемой стала «перегруженность» игры. Руководство якобы стремилось внедрить как можно больше идей, вдохновлённых другими хитами, включая The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. В результате проект превратился в набор разрозненных механик, что сказалось на управлении и общем восприятии.

Ситуацию усугубляют и технические претензии: ранее игроки обращали внимание на возможное использование ИИ-контента и проблемы с поддержкой видеокарт Intel ARC.

Тем не менее, несмотря на критику, Crimson Desert нельзя назвать полноценным провалом. Игра остаётся уникальным масштабным проектом с сильными сторонами, но закулисные подробности показывают, насколько сложным и противоречивым оказался путь её создания.