Состоялся выход первого дополнения "Путешествие в неизведанное" для Crimson Desert Enhanced

Компания Pearl Abyss выпустила «Путешествие в неизведанное» (Charting the Unknown) — первое дополнение для Crimson Desert Enhanced на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Mac и в Epic Games Store.

Сюжет дополнения продолжает историю, разворачивающуюся после обороны Пайвела. После ожесточённых сражений Клифф, Унгка и Дамиана отправляются в путь, каждый — в поисках своего жизненного предназначения. В игру добавлены механики морских путешествий и исследования подводного мира, система построения отношений с местными жителями, управление объектами инфраструктуры, а также расширенные возможности обустройства жилья.

Исследовать теперь можно не только земли Пайвела, но и его океаны, а также морские глубины. Игроки могут построить собственные корабли, отправиться на них к новым островам и погрузиться под воду, чтобы найти скрытые сокровища, древние руины и другие тайны.

Расширились и возможности создания жилых пространств. Игроки могут проектировать и строить дома — от выбора расположения стен, окон и других конструктивных элементов до планировки помещений — и заниматься оформлением интерьера. После освобождения определённых крепостей игроки получают возможность обустраивать внутренние дворы и помещения замков, превращая их в своё собственное пространство.

Также появились механики взаимодействия с местными жителями и экономическая активность. Клифф, Унгка и Дамиана могут завоёвывать доверие обитателей Пайвела, развивать романтические отношения и даже вступать в брак. В освобождённых крепостях игроки могут арендовать и эксплуатировать различные объекты, приумножая своё состояние.