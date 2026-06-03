Создатель Fallout: New Vegas поддержал решение разработчиков Crimson Desert переписать сюжет

Разработчики Crimson Desert продолжают активно дорабатывать игру после релиза, и одним из самых необычных обновлений станет переработка сюжетной кампании. Инициативу Pearl Abyss поддержал известный геймдизайнер Джош Сойер, руководивший разработкой Fallout: New Vegas.
По словам Сойера, исправление сюжета после выхода игры нельзя назвать идеальным решением, однако это гораздо лучше, чем признать ошибки и ничего не предпринимать. Он отметил, что многие студии готовы годами править баланс и геймплей, но редко решаются вносить изменения в повествование, даже если игроки остаются недовольны историей.
Сюжет считается одной из самых слабых сторон Crimson Desert. Несмотря на высокие оценки за открытый мир, боевую систему и визуальную составляющую, многие игроки критиковали игру за разрозненное повествование и недостаточно убедительную связь между ключевыми событиями.
Pearl Abyss пока не раскрыла подробности грядущих изменений, однако ожидается, что разработчики улучшат подачу истории, переработают реакции главного героя Клиффа на важные события и сделают повествование более цельным. Одновременно студия продолжает выпускать еженедельные обновления с новым контентом и готовит будущие дополнения.
На фоне того, что большинство одиночных игр практически не меняют свои сюжетные линии после релиза, решение Pearl Abyss стало редким примером попытки исправить нарративные проблемы уже после выхода проекта.
Ну а что мамонты все скупили жиденькое, теперь можно и нормальный сюжет сделать в игре и довести всё до ума и после уже покупать по хорошей скидочке.
Купил игру, теперь подожду годик пока сюжет сделают. Надо еще заказать табличку "янелох" за пару сотен баксов.
А деньги вернут тем, кто в недоработанную версию играл? нет, как всегда потребителю нужно думать своей головой и не хавать недоделки.
Вот сейчас начал проходить - дошёл аж до второй главы.
Логика вещей мне вообще непонятна. Зайди в таверну! Кто мне дал это задание? Зачем? Дай денег "нищему"! Опять же, кто выдал это задание?! Поговори с ребёнком и достань кошку! Ну а сейчас откуда это задание появилось? И так почти во всём.
Это не сюжет, это вообще какой-то набор бессвязных миссий. БАМ! Ты теперь умеешь летать! Иди и восстанови баланс бездны! Клифф, который о таких вещах в жизни не слышал, может только и сказать, что нифига не понял.
Жаль Сойер и Обсидиан сами этим советом не пользуются, поэтому имеем Пилларсы с тоннами нечитабельной графомании и Абобу, чей сценарий разве что на туалетную бумагу годится