Создатель Fallout: New Vegas поддержал решение разработчиков Crimson Desert переписать сюжет

Разработчики Crimson Desert продолжают активно дорабатывать игру после релиза, и одним из самых необычных обновлений станет переработка сюжетной кампании. Инициативу Pearl Abyss поддержал известный геймдизайнер Джош Сойер, руководивший разработкой Fallout: New Vegas.

По словам Сойера, исправление сюжета после выхода игры нельзя назвать идеальным решением, однако это гораздо лучше, чем признать ошибки и ничего не предпринимать. Он отметил, что многие студии готовы годами править баланс и геймплей, но редко решаются вносить изменения в повествование, даже если игроки остаются недовольны историей.

Сюжет считается одной из самых слабых сторон Crimson Desert. Несмотря на высокие оценки за открытый мир, боевую систему и визуальную составляющую, многие игроки критиковали игру за разрозненное повествование и недостаточно убедительную связь между ключевыми событиями.

Pearl Abyss пока не раскрыла подробности грядущих изменений, однако ожидается, что разработчики улучшат подачу истории, переработают реакции главного героя Клиффа на важные события и сделают повествование более цельным. Одновременно студия продолжает выпускать еженедельные обновления с новым контентом и готовит будущие дополнения.

На фоне того, что большинство одиночных игр практически не меняют свои сюжетные линии после релиза, решение Pearl Abyss стало редким примером попытки исправить нарративные проблемы уже после выхода проекта.