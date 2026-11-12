Создатели Crimson Desert разозлили CrackWatch: сообщество обвинило Pearl Abyss в ложных жалобах DMCA

Между южнокорейской компанией Pearl Abyss, известной по Crimson Desert и Black Desert, и сообществом CrackWatch разгорелся конфликт. Администрация популярного раздела Reddit, посвящённого взломам компьютерных игр и обходам антипиратской защиты, обвинила разработчиков в массовой подаче необоснованных жалоб на нарушение авторских прав. В ответ модераторы объявили об изменении правил публикации материалов, связанных с играми компании.

Стоит напомнить, что ещё 4 августа 2026 года известный взломщик под псевдонимом voices38 выпустил классический взлом Crimson Desert, сумев обойти защиту Denuvo. Игра продержалась почти пять месяцев после релиза, состоявшегося 19 марта. Именно поэтому сообщения о новых действиях Pearl Abyss привлекли особое внимание сообщества, следящего за взломами игр.

Соответствующее заявление сегодня опубликовал один из модераторов CrackWatch под псевдонимом EssenseOfMagic. По его словам, Pearl Abyss присоединилась к Sony, Microsoft и 2K, которые ранее уже направляли жалобы DMCA на публикации сообщества.

Сегодня нас ждал неприятный сюрприз: Pearl Abyss недавно присоединилась к мафии ложных жалоб DMCA, в которую входят Sony, 2K и Microsoft, добившись удаления всех предыдущих публикаций о релизах,

— говорится в заявлении администрации CrackWatch.

В качестве доказательства модераторы приложили скриншот, который, по их утверждению, подтверждает получение соответствующих претензий. При этом независимого подтверждения того, что жалобы действительно были необоснованными, пока нет. Сама Pearl Abyss публично не прокомментировала обвинения сообщества.

Чтобы избежать дальнейшего удаления публикаций, администрация CrackWatch решила распространить на игры Pearl Abyss специальные правила, которые уже действуют в отношении проектов Sony, Microsoft и 2K.

Теперь пользователям придётся отказаться от указания полных названий релизов пиратских групп в заголовках сообщений об играх компании. Вместо них необходимо использовать официальное название игры и специальные обозначения, указывающие на тип взлома или обхода защиты.

В частности, обозначение C-S используется для релизов, взломанных пиратскими сценовыми группами, C-P2P — для релизов независимых участников сообщества, а B — для случаев обхода защиты без её полноценного удаления.

Если публикация не соответствует установленным требованиям, модераторы будут удалять её и предлагать автору изменить заголовок в соответствии с действующими правилами.

Впрочем, решение администрации CrackWatch не означает полного запрета на обсуждение игр южнокорейской компании. Сообщество продолжит публиковать информацию о взломах и обходах защиты, но изменит оформление соответствующих материалов, чтобы снизить вероятность повторных жалоб.

Пока конфликт ограничивается заявлениями модераторов и изменением внутренних правил сообщества. Каких-либо сведений о судебных разбирательствах между CrackWatch и Pearl Abyss не приводится.