ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 476 оценок

Создатели Crimson Desert уверяют, что Denuvo не повлияет на производительность: "Все бенчмарки были именно с защитой"

2BLaraSex 2BLaraSex

За неделю до релиза Crimson Desert, разработчики из студии Pearl Abyss "тихо" добавили в игру антипиратскую защиту Denuvo, и реакция игроков оказалась предсказуемо бурной. На форуме Steam один за другим начали появляться гневные треды, главный из которых получил красноречивый заголовок: "DENUVO = ПРЕДЗАКАЗ АГРЕССИВНО ОТМЕНЕН!" В сабреддите Crimson Desert за первые два часа после обнаружения защиты набралось сотни комментариев.

Главным камнем преткновения стало даже не само наличие DRM, а его печально известная репутация. Многие геймеры опасаются, что Denuvo негативно скажется на производительности, вызывая падение кадров и статтеры. Особенно остро этот вопрос стоит на фоне того, что Crimson Desert и без того демонстрирует высокие системные требования.

Pearl Abyss не стала отвечать на претензии напрямую на форумах, а предпочла дать комментарий авторитетному изданию. Журналист Forbes Пол Тасси опубликовал официальный ответ студии, который должен развеять сомнения скептиков:

Все бенчмарк-видео и показатели производительности, которые мы публиковали, были созданы с использованием той же самой версии Denuvo, что будет в финальном релизе. Это касается и видео с анализом производительности от Digital Foundry. Для нас крайне важно, чтобы опыт, полученный обзорщиками и тестировщиками во время игры, в конечном итоге полностью соответствовал тому, с чем столкнется обычный покупатель.

Таким образом, Pearl Abyss настаивает на том, что защита не повлияет на оптимизацию, а все ранее показанные высокие результаты (включая обзоры авторитетной Digital Foundry) были достигнуты именно с ней. Остается лишь гадать, успокоит ли это разгневанных фанатов или же количество отмен предзаказов продолжит расти. Релиз Crimson Desert намечен на 20 марта.

Комментарии:  39
North235

Я ору с местных пиратов, которые вопят на денуво так, будто она и вовсе делает игры неиграбельными. Прямо сейчас играю в Резик Реквием и там всё ок с производительностью. Что-то мне подсказывает, что эти вопли - просто повод оправдать своё нищебродство :D

61
Гамер132

А до этого пели "мы делаем ставку на доверие игроков"

32
нитгитлистер

ну и ладно ну и пожалуйста ну и не надо тогда

20
Azimut zvuk

Решили дальше себя закапывать,удачи.

19
demon33251

Уже +100500 раз доказано что дерьмуво влияет на производительность. Кого они хотят нае6ать? Черти попущенные. Плюс заработали себе жирный минус в плане репутации.

9
