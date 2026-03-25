Создатели Mewgenics и Iron Lung раскритиковали использование ИИ в Crimson Desert: "Концепт-арт требует креатива"

После того как в игре Crimson Desert были замечены материалы, созданные с помощью ИИ, разработчики выразили серьёзную обеспокоенность. Тайлер Глейл, соавтор Mewgenics, и Дэвид Шимански, создатель Iron Lung, считают, что ключевой художественный контент не должен создаваться автоматическими средствами.

Несмотря на смешанные отзывы в первые дни после релиза на Steam, Crimson Desert стал успешным: за пять дней было продано более трёх миллионов копий. Однако использование ИИ для создания ассетов вызвало критику, и Pearl Abyss объявила о полном аудите всех визуальных материалов.

Глейл отметил, что концепт-арт — это именно то место, где нужна максимальная креативность: «Концепт-арт — одно из худших мест для применения ИИ. Именно здесь нужно проявлять максимум креатива».

Он добавил, что не хотел бы, чтобы художественные решения контролировали менеджеры с минимальными навыками.

Шимански заявил: «Я буду идти в будущее с такими инструментами, но не собираюсь принимать участие в том, что считаю бессмысленным. Мы должны отличать полезное от глупого».

Оба разработчика согласны: автоматизация может помогать в некоторых аспектах, но уникальность и качество концепт-арта требуют участия настоящих художников.