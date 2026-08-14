Спустя почти полгода после релиза сюжет Crimson Desert завершили менее 10% игроков

Похоже, что на данный момент только 9,7% игроков в Steam прошли сюжетную линию Crimson Desert, несмотря на то, что игра вышла около пяти месяцев назад. Ситуация не сильно отличается и со статистикой Crimson Desert на Xbox и PlayStation: игроки на обеих платформах, судя по всему, проводят в игре сотни часов, не уделяя особого внимания основной кампании.

Согласно данным How Long to Beat, на прохождение основной сюжетной линии Crimson Desert требуется около 69 часов. Таким образом, маловероятно, что длительность кампании мешает игрокам её завершить.

Быстрый анализ процента достижений игроков Crimson Desert в Steam, Xbox и PlayStation показывает, что в среднем лишь 12,6% игроков получили значок «Бывалый рассказчик», трофей, вручаемый тем, кто «выполняет все основные квесты».

Между тем, среднее время, проведенное в Crimson Desert, кажется довольно высоким: тысячи игроков уже потратили на игру более 200 часов. Следовательно, можно сделать вывод, что побочные квесты, исследование мира и прокачка или освоение частей карты в Crimson Desert оказались для игроков гораздо интереснее, чем история Клиффа.

С момента своего запуска игра подверглась критике за крайне невнятный сюжет. Компания Pearl Abyss уже пообещала внести существенные изменения в сюжет Crimson Desert, приняв во внимание отзывы игроков. В частности, было заявлено, что команда работает над улучшением «связности ключевых сцен» в кампании, что может побудить больше игроков пройти основные квесты в будущем. Тем не менее, текущие данные показывают, что большинство игроков Crimson Desert пока отложили сюжет в сторону и сосредоточились на обилии другого контента в игре.