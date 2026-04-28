Спустя почти полтора месяца после релиза Crimson Desert большинство игроков так и не прошли даже половину игры

Несмотря на высокий интерес к Crimson Desert, большинство игроков так и не продвинулись далеко по основной истории. Согласно данным достижений, только около 20–22% пользователей смогли дойти до середины сюжетной кампании.
Речь идёт о достижении, которое выдают за прохождение примерно половины основного сюжета. Аналогичная статистика наблюдается как в Steam, так и на консолях, что указывает на общую тенденцию: игроки предпочитают проводить время вне основной линии.
Одной из причин называют масштаб игры. Проект от Pearl Abyss предлагает огромный открытый мир с большим количеством побочных активностей, из-за чего пользователи часто отвлекаются от сюжета. Некоторые игроки тратят сотни часов на исследование, не спеша двигаться по основной кампании.
При этом даже сами разработчики ранее признавали, что сюжет не является самой сильной стороной проекта. Однако это не мешает игре удерживать внимание аудитории за счёт геймплея и разнообразия возможностей.
190 часов, еще даже толком не выбрался из базового региона, только-только соседний Пайлун освободил. Хоть сюжет практически нулевой, но геймплейного контента - прорва. Для любителей изучать и пылесосить открытый мир - это просто рай, а не игра.
Потому что в ней контента жопой жуй. В асасинах новых как всё происходит. За пару часов игры ты видишь всё я что есть в игре. А тут и асады замков и необычные квесты с новыми механиками. Ещё бы сюжет завезли вменяемый
там в Бездне все испытания интересные, а сюжет не прям вот DS, но тоже пойдёт)
Ой, интересно почему??? Через 30 минут я уже смотрел, как игра удаляется // Илья Бесфамильный
Я такие большие игры по полтора года прохожу... больше скажу, большинство игр в принципе до конца проходят не больше 30% игроков, зачастую эта цифра гораздо меньше. Особенно это касается игр на 100+ часов контента. Это обычное стандартное явление для ВСЕХ подобных игр. Точка.