Спустя почти полтора месяца после релиза Crimson Desert большинство игроков так и не прошли даже половину игры

Несмотря на высокий интерес к Crimson Desert, большинство игроков так и не продвинулись далеко по основной истории. Согласно данным достижений, только около 20–22% пользователей смогли дойти до середины сюжетной кампании.

Речь идёт о достижении, которое выдают за прохождение примерно половины основного сюжета. Аналогичная статистика наблюдается как в Steam, так и на консолях, что указывает на общую тенденцию: игроки предпочитают проводить время вне основной линии.

Одной из причин называют масштаб игры. Проект от Pearl Abyss предлагает огромный открытый мир с большим количеством побочных активностей, из-за чего пользователи часто отвлекаются от сюжета. Некоторые игроки тратят сотни часов на исследование, не спеша двигаться по основной кампании.

При этом даже сами разработчики ранее признавали, что сюжет не является самой сильной стороной проекта. Однако это не мешает игре удерживать внимание аудитории за счёт геймплея и разнообразия возможностей.