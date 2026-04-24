Стал доступен саундтрек Crimson Desert из 75 композиций

Студия Pearl Abyss официально выпустила первый том оригинального саундтрека к Crimson Desert. Сборник состоит из целых 75 уникальных треков, искусно разделённых на четыре тематических диска. Первый посвящён общей, возвышенной сюжетной линии. Второй предлагает динамичные, захватывающие дух звуки сражений. Третий диск предлагает более спокойную музыку, сопровождающую отдалённое исследование континента Пайвел, а четвёртый диск оставляет самые тяжёлые, эпические мелодии для жестоких битв с боссами.

В настоящее время саундтрек можно привязать к вашей учетной записи и бесплатно загрузить в качестве DLC в Steam. Разработчики также сообщили, что вскоре он станет доступен пользователям Epic Games Store.

Если вы предпочитаете просто слушать эти треки в фоновом режиме, не загружая их, полный альбом уже доступен на официальном YouTube-канале Pearl Abyss Music. В будущем также планируется глобальный релиз на основных стриминговых платформах.