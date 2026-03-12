Стало известно точное время выхода и дата начала предзагрузки Crimson Desert

Компания Pearl Abyss подтвердила время выхода Crimson Desert для PS5, Xbox Series X/S и ПК. Эта RPG с открытым миром выходит одновременно на всех платформах, хотя в некоторых регионах игра выйдет позже в зависимости от их часового пояса.
Время выхода Crimson Desert — ночь с 19 на 20 марта 2026 года в 01:00 по московскому времени.
Pearl Abyss также подтвердила, что предварительная загрузка Crimson Desert начнётся за 48 часов до запуска игры в каждом регионе. Таким образом, как и в случае с запуском Crimson Desert, предварительная загрузка начнётся в разные даты в зависимости от вашего часового пояса.
Как удачно я в отпуск пошёл. Как можно не купить игру, там даже мехадракон есть:)
Я спать не ложусь до 4-5 ночи.
Успею затестить игру.
(Не сплю не потому что на столько жду игру, график у меня такой)