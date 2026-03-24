Студия Pearl Abyss раскрыла настройки качества, используемые на PS5, по сравнению с ПК

Студия Pearl Abyss поделилась с каналом Digital Foundry техническими характеристиками Crimson Desert для PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, показав разницу в качестве по сравнению с версией для ПК. Согласно данным, опубликованным Pearl Abyss, настройки очень похожи на обеих консолях, особенно в режимах производительности.

На бумаге изменения кажутся почти незначительными, основные различия заключаются в качестве моделей, постобработке и более низком качестве освещения на базовой консоли, а также в более ограниченной трассировке лучей.

По данным Digital Foundry, ключевая проблема заключается не в настройках, а в конечном качестве изображения. На базовой PS5 игра работает в разрешении около 1080p с использованием более простого масштабирования. В результате изображение получается более размытым, особенно из-за TAA. Даже интерфейс, похоже, отображается в этом разрешении, что усиливает ощущение недостаточной резкости.

На PS5 Pro ситуация значительно меняется. Хотя внутреннее разрешение не такое высокое, консоль компенсирует это более продвинутым масштабированием благодаря PSSR, большей мощности графического процессора и выводу в 4K, что приводит к более чистому и чёткому изображению.

Один из самых интересных моментов анализа заключается в том, что грубая сила и технология масштабирования играют такую ​​же важную роль, как и сами графические настройки. Даже при небольших изменениях визуальный скачок оказывается больше, чем кажется. Это подтверждает явную тенденцию: сегодня то, как восстанавливается изображение, имеет такое же значение, как и исходный рендеринг.