Судя по утечке комбинаций из Crimson Desert, эта игра заставит попотеть даже любителей слэшеров

Буквально вчера сообщество игроков ломало голову, разбирая утечку «зашифрованных» достижений Crimson Desert, звучавших как философские притчи, как сегодня подоспела новая порция куда более прикладного контента. На этот раз инсайдеры слили суровую «математику боли», доказав, что нас ждет один из самых проработанных экшенов в истории открытых миров.

На просторах Reddit была опубликована масштабная сводная таблица приемов, снятая с предрелизной версии игры. Судя по внушительному списку, главный герой обладает арсеналом, которому с легкостью позавидует сам Данте из Devil May Cry или Рю Хаябуса из Ninja Gaiden.

Забудьте о банальном "закликивании" или тактике перекатов из традиционных RPG. Боевая система Crimson Desert включает десятки уникальных контекстных анимаций. Игроку предстоит заучивать комбинации с одновременными нажатиями, удержанием кнопок и своевременными уклонениями, переходящими в контратаки. Особое место в таблице уделено продвинутой системе рукопашного боя: герой способен совершать суплексы, броски через плечо в прыжке и даже использовать врагов как снаряды для метания. Присутствует отдельная внушительная ветка развития владения луком, щитом и двуручным оружием.

В целом, игровое сообщество отреагировало на слитый список приемов с полным восторгом. Геймеры хвалят Pearl Abyss за то, что разработчики не побоялись встроить столь комплексную и выразительную боевую модель в игру с масштабным открытым миром, вместо того чтобы сделать ее поверхностной. Тем не менее, игроки небезосновательно опасаются, что порог вхождения будет слишком высоким: «Главное в этих боях — случайно не сломать пальцы о геймпад», — шутят фанаты.

Попробовать связать в красивое комбо несколько приемов мы сможем уже скоро. Официальный релиз Crimson Desert на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоится 20 марта 2026 года.