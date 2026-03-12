Технические эксперты обнаружили падения FPS в Crimson Desert на PS5 Pro, но в целом остались довольны оптимизацией

Долгое время рекламная кампания южнокорейского экшена Crimson Desert строилась исключительно на кадрах, записанных с мощных топовых ПК. Глядя на поразительный масштаб мира, разрушаемость и графику, у многих консольных геймеров закрадывались справедливые сомнения: выдержит ли всё это современное «железо» консолей? К счастью, специалисты из Digital Foundry уже получили доступ к версии игры для PlayStation 5 Pro и вынесли свой предварительный вердикт: игра работает хорошо, хотя есть ньюансы.

Эксперт DF признался, что проект превзошел все его ожидания, вернув истинный дух исследований, присущий таким играм, как The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Red Dead Redemption 2. Собственный проприетарный движок разработчиков Black Space Engine выдает картинку невероятного уровня. На PS5 Pro специалисты похвалили шикарную симуляцию водной поверхности, работу света сквозь объемные тучи, детальный ландшафт благодаря интенсивному использованию displacement-текстур, а также тот факт, что даже густой дым от огня в игре отбрасывает честные тени.

Что особенно поразило специалистов — полноценная трассировка лучей остается включенной во всех трех режимах графики.

Производительность: целевые 60 FPS при внутреннем разрешении 1080p.

целевые 60 FPS при внутреннем разрешении 1080p. Баланс: 40 FPS в 1440p (для экранов 120 Гц).

40 FPS в 1440p (для экранов 120 Гц). Качество: 30 FPS при полноценных 4K.

Большую часть 20-часового забега журналист играл именно в режиме «Производительность», который сглажен технологией PSSR. В комбинации с телевизором, поддерживающим VRR (и при отключенном ползунке V-sync), частота кадров зачастую даже превышает стабильные 60 FPS, создавая идеальную плавность боевой системы.

Однако за амбициозный мир с живой толпой пришлось заплатить процессорозависимостью. Обозреватель обнаружил падения производительности: когда игрок стягивает на себя огромные толпы стражи в больших городах или ввязывается в войну с роями гигантских жуков-киборгов на сложной геометрии гор, FPS в режиме производительности может кратковременно падать вплоть до 30 кадров в секунду. Любопытно, что в такие загруженные моменты режимы «Качество» и «Баланс» работают намного ровнее и уверенно держат свои заявленные значения.

Среди других недочетов журналист отметил «тяжесть» управления в режиме 30 кадров и периодическое «мерцание» на краях сложных геометрических объектов — типичный побочный эффект текущей версии апскейлера от Sony, хотя авторы обещали добавить свежий профиль PSSR 2 уже к релизу. В целом техническая сторона Crimson Desert названа одной из самых впечатляющих и выдающихся в открытом мире для этого поколения.

До того момента, как каждый сможет оценить оптимизацию на своей платформе, осталась ровно неделя. Релиз Crimson Desert намечен на 20 марта 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК и Mac. Разбор производительности на базовых PS5 и Series X/S ожидается позже.