Только 6,7% игроков завершили основную сюжетную линию Crimson Desert, хотя с момента релиза прошло почти два месяца

Большинство игроков по-прежнему остаются в огромной стартовой зоне под названием Hernand. Этот регион включает замки, фермы, леса, порты, каменоломни и скрытые пещеры, а также содержит 63 побочных задания и множество квестов. По данным игроков, прохождение одной только этой области часто занимает от 40 до 70 часов и более.

Pearl Abyss оценивает, что сфокусированное прохождение основной сюжетной линии занимает примерно 50–80 часов. При исследовании мира и дополнительном контенте общее время увеличивается до 75–95 часов и выше, а полное завершение, по данным сообщества, может достигать 300–400 часов.

Чтоит отметить что, по данным агрегаторов обзоров и Steam, игра получила преимущественно положительные отзывы пользователей, несмотря на критику в адрес сюжета и темпа повествования. На Steam рейтинг держится на уровне «Очень положительные», с примерно 83–86% положительных отзывов в зависимости от периода подсчёта.