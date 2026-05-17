Только 6,7% игроков завершили основную сюжетную линию Crimson Desert, хотя с момента релиза прошло почти два месяца

Большинство игроков по-прежнему остаются в огромной стартовой зоне под названием Hernand. Этот регион включает замки, фермы, леса, порты, каменоломни и скрытые пещеры, а также содержит 63 побочных задания и множество квестов. По данным игроков, прохождение одной только этой области часто занимает от 40 до 70 часов и более.
Pearl Abyss оценивает, что сфокусированное прохождение основной сюжетной линии занимает примерно 50–80 часов. При исследовании мира и дополнительном контенте общее время увеличивается до 75–95 часов и выше, а полное завершение, по данным сообщества, может достигать 300–400 часов.
Чтоит отметить что, по данным агрегаторов обзоров и Steam, игра получила преимущественно положительные отзывы пользователей, несмотря на критику в адрес сюжета и темпа повествования. На Steam рейтинг держится на уровне «Очень положительные», с примерно 83–86% положительных отзывов в зависимости от периода подсчёта.
Только 6,7% игроков завершили основную сюжетную линию Crimson Desert а 93,3% просто дропнули игру.
Так там различных занятий и мест для исследования столько что глаза разбегаются. Сейчас отлавливаю легендарных питомцев которые разрабы завезли в двух последних обновах. Железный орел просто шикарный, и в отличии от тех же животных он намного быстрее собирает лут, хотя конечно мой первый пес мне все равно нравится больше.
Предлагаю следующую новость, "Только 0.2% игроков прошли охотничьи испытания, хотя с момента релиза прошло почти два месяца"
Оставляют прохождение этого легендарного сюжета на сладкое.
Да потому что нудятина ужас. Осилил 8 глав, глянул концовку на ютубе и удалил.