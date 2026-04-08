У Crimson Desert есть все шансы стать выживалкой: моды на голод меняют представление об игре

Игроки, исследующие мир Crimson Desert, начали находить в проекте неожиданный потенциал — и речь не только о боевой системе. Всё больше внимания привлекают элементы, связанные с выживанием: рыбалка, сбор ресурсов и приготовление пищи. Именно они вдохновили сообщество на создание первых модификаций, способных превратить игру в полноценный survival-симулятор.

Одним из таких проектов стал мод «food risk mod», который активирует скрытые механики, уже присутствующие в игре, но не задействованные по умолчанию. Он добавляет последствия за употребление испорченной еды — отравление, тошноту и различные дебаффы. Другой мод, «Be Hungry», делает систему питания более значимой, вводя штрафы за пропуск приёмов пищи.

Интересно, что подобные идеи находят отклик у самих игроков: многие хотели бы увидеть более глубокую систему выживания. В числе желаемых нововведений — необходимость сна, возможность разбивать лагеря с использованием спальных мешков, расширение числа доступных кроватей в мире, а также система износа снаряжения с возможностью ремонта.

Пока остаётся открытым вопрос, насколько далеко смогут зайти моддеры, учитывая отсутствие официальной поддержки модификаций со стороны Pearl Abyss. Тем не менее уже сейчас ясно: даже первые эксперименты с системой голода показывают, что у Crimson Desert есть потенциал выйти за рамки привычной RPG и предложить игрокам куда более глубокий и атмосферный опыт выживания.