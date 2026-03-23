У Crimson Desert снова могу возникнуть проблемы: игроки обнаружили, что в игре можно бить детей

Свобода песочницы является главным преимуществом Crimson Desert. Несмотря на то, что проект получил порцию критики за некоторые нарративные и дизайнерские решения, открытый мир игры многие хвалят. Игроки продолжают экспериментировать с механиками, например недавно один из пользователей уже прославился тем, что использовал дерево в качестве рогатки. Однако новое открытие оказалось более провокационным. Геймеры обнаружили, что в игре можно толкать и сбивать с ног неигровых персонажей - детей.

Хотя разработчики, вероятно, не закладывали это в качестве ключевой особенности, энтузиасты быстро выяснили, что барьеров для подобных действий в игре практически нет. В то время как многие проекты либо полностью исключают детей из сеттинга, либо делают их "неприкасаемыми", Crimson Desert предлагает иную модель поведения.

Поводом для обсуждения стал тред на Reddit, созданный пользователем ok0513. Он обратил внимание, что персонаж игрока может разбежаться и врезаться в ребенка, буквально "сбив его с ног". Автор поста красочно описал это ощущение: "как будто танк сбивает белку". Он также отметил уникальность ситуации, добавив: "Не знаю, есть ли другая игра, которая позволяет вам так легко “перемалывать” детей".

Другие участники обсуждения добавили, что отличительной чертой Crimson Desert является реакция мира: персонажи, включая детей, выкрикивают в адрес игрока ругательства после таких столкновений. Стоит отметить, что разработчики ограничили возможность агрессии только толчками и опрокидыванием - нанести серьезные увечья или убить ребенка в игре нельзя.

Тем не менее, даже такая механика вызывает вопросы. Обычно студии избегают подобных ситуаций, полностью убирая детей из игрового мира (как это было, например, в Red Dead Redemption 2, где присутствовал лишь один ребенок в сюжете). Наличие же возможности физического воздействия, пусть и без летального исхода, выделяет Crimson Desert на фоне большинства современных AAA-проектов, и как бы это не принесло игре новых проблем от критиков и правозащитников. Не так давно Crimson Desert уже подверглась порицанию за то, что в игре можно жестоко избивать женщин.