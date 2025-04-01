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Crimson Desert 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8 281 оценка

В Crimson Desert будет продуманная система намокания объектов, а не просто симуляции "мокрой одежды"

Gutsz Gutsz

На уже прошедшей конференции GDC 2025 компания Pearl Abyss провела весьма подробную техническую демонстрацию своего движка BlackSpace, который станет основой для ролевой игры с открытым миром Crimson Desert. В игре будет детализированная графика, трассировка лучей и другие модные технологии, но это далеко не всё. Как оказалось, самым впечатляющим элементом презентации движка стала система моделирования воды, способная реагировать на окружение с невероятной реалистичностью.

Разработчики уделили особое внимание тому, как вода взаимодействует с персонажами и объектами. Например, если лошадь заходит в реку, её ноги намокают постепенно. Использование ледяной магии приводит к образованию льда, который не просто появляется, а трескается и дрейфует по течению, сталкиваясь с препятствиями.

Один из главных вопросов, поднятых во время презентации, касался того, насколько точно передаётся процесс намокания персонажа. Разработчики пояснили, что система использует объёмную маскировку влажности. Это означает, что если персонаж упадёт в неглубокую реку и опрётся руками, его руки будут мокрыми, а спина и плащ останутся сухими. Такой уровень детализации был бы невозможен без технологии BlackSpace, позволяющей применять эффекты намокания на отдельные части тела или предметов.

Подобные технологические достижения позволяют Crimson Desert приблизиться к новым стандартам реалистичности. Однако, как показывает опыт индустрии, не всегда высокая детализация становится ключевым фактором успеха игры. Будет ли эта сложная система работать безупречно в финальной версии, пока остаётся вопросом.

Полная демонстрация графических возможностей ролевого экшена Crimson Desert

Точная дата выхода Crimson Desert остаётся неизвестной, но игру собираются выпустить до конца этого года.

19
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
North235

"Разработчики уделили особое внимание тому, как вода взаимодействует с персонажами и объектами."
Лучше бы они уделили особое внимание звукам шагов и анимациям главного героя, который перемещается словно не по земле, а по морскому дну.

6
Mranabiz

А что ты хотел, это же сраная мил переделанная в какую то соло игру. Они кормят какими то обещаниями, постоянно откладывают игру. Она уже сейчас выглядит как что то мыльное и устаревшее, да и геймплей но непонятное. Как игравший в их было и смотрящий на кримсон десерт, ничего хорошего от игры не жду, все это выглядит как просто обрезанная и переделанная их же Ммошка с квеста и и боями с боссами, с слегка подтянутой графикой.

4
opexdisturbed

Эх. А я уже подумал, что если гг намочит трусы и будет с такими бегать, то через 5 минут начнутся сниматься НР.

2
JackBV

Напомню что Crimson Desert должна была выйти в конце 2020 года и глядя на корявый старт Cyberpunk 2077 в том же году, разработчики решили перенести релиз .С тех пор прошло 5 лет , а игра до сих пор выглядит на 20 fps судя по трейлерам. Хотя если посмотреть на BDO , которой 10 лет, видимо переносы сделаны не зря .Согласитесь, когда в Ларе Крофт впервые ( если не ошибаюсь) продемонстрировали намокание одежды, это было очень круто , что принесёт намокание в Crimson Desert кроме визуального потемнения и отблеска на одежде ? загадка. Возможно ничего и тогда всё это пшик который все уже видели.

1
oleg21412

Реалистичные эффекты способны повысить уровень погружения в игру.

1
VenomTRat

Ну так то контекстное намокание уже было в играх, но хорошо, что продумали, больше интересует физика воды, насколько она будет физична

0
Lenya69

Да, да, да! Наконец то фраза "Как не ссы, последняя капля в трусы!" становится актуальной.

0
sa1958

Интересно. Но зачем?

0
Sunset_Neko

Такое было еще дарк соулсе, если не демон соулсе, когда, например, ядом, покрывалась лишь та часть одежду, по которую ты заходил в это "дерьмище". Так что не ново. Но за май имершн все-таки + к баллу, если и окружение не будет дубовым и прибито гвоздями, так вообще супер.

0
Блоха В Сарафане

Это просто альфа-текстура, которая накладывается поверх основной.

-1