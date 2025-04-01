В Crimson Desert будет продуманная система намокания объектов, а не просто симуляция "мокрой одежды"

На уже прошедшей конференции GDC 2025 компания Pearl Abyss провела весьма подробную техническую демонстрацию своего движка BlackSpace, который станет основой для ролевой игры с открытым миром Crimson Desert. В игре будет детализированная графика, трассировка лучей и другие модные технологии, но это далеко не всё. Как оказалось, самым впечатляющим элементом презентации движка стала система моделирования воды, способная реагировать на окружение с невероятной реалистичностью.

Разработчики уделили особое внимание тому, как вода взаимодействует с персонажами и объектами. Например, если лошадь заходит в реку, её ноги намокают постепенно. Использование ледяной магии приводит к образованию льда, который не просто появляется, а трескается и дрейфует по течению, сталкиваясь с препятствиями.

Один из главных вопросов, поднятых во время презентации, касался того, насколько точно передаётся процесс намокания персонажа. Разработчики пояснили, что система использует объёмную маскировку влажности. Это означает, что если персонаж упадёт в неглубокую реку и опрётся руками, его руки будут мокрыми, а спина и плащ останутся сухими. Такой уровень детализации был бы невозможен без технологии BlackSpace, позволяющей применять эффекты намокания на отдельные части тела или предметов.

Подобные технологические достижения позволяют Crimson Desert приблизиться к новым стандартам реалистичности. Однако, как показывает опыт индустрии, не всегда высокая детализация становится ключевым фактором успеха игры. Будет ли эта сложная система работать безупречно в финальной версии, пока остаётся вопросом.

Точная дата выхода Crimson Desert остаётся неизвестной, но игру собираются выпустить до конца этого года.