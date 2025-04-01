В Crimson Desert будет продуманная система намокания объектов, а не просто симуляция "мокрой одежды"

На уже прошедшей конференции GDC 2025 компания Pearl Abyss провела весьма подробную техническую демонстрацию своего движка BlackSpace, который станет основой для ролевой игры с открытым миром Crimson Desert. В игре будет детализированная графика, трассировка лучей и другие модные технологии, но это далеко не всё. Как оказалось, самым впечатляющим элементом презентации движка стала система моделирования воды, способная реагировать на окружение с невероятной реалистичностью.
Разработчики уделили особое внимание тому, как вода взаимодействует с персонажами и объектами. Например, если лошадь заходит в реку, её ноги намокают постепенно. Использование ледяной магии приводит к образованию льда, который не просто появляется, а трескается и дрейфует по течению, сталкиваясь с препятствиями.
Один из главных вопросов, поднятых во время презентации, касался того, насколько точно передаётся процесс намокания персонажа. Разработчики пояснили, что система использует объёмную маскировку влажности. Это означает, что если персонаж упадёт в неглубокую реку и опрётся руками, его руки будут мокрыми, а спина и плащ останутся сухими. Такой уровень детализации был бы невозможен без технологии BlackSpace, позволяющей применять эффекты намокания на отдельные части тела или предметов.
Подобные технологические достижения позволяют Crimson Desert приблизиться к новым стандартам реалистичности. Однако, как показывает опыт индустрии, не всегда высокая детализация становится ключевым фактором успеха игры. Будет ли эта сложная система работать безупречно в финальной версии, пока остаётся вопросом.
Точная дата выхода Crimson Desert остаётся неизвестной, но игру собираются выпустить до конца этого года.
"Разработчики уделили особое внимание тому, как вода взаимодействует с персонажами и объектами."
Лучше бы они уделили особое внимание звукам шагов и анимациям главного героя, который перемещается словно не по земле, а по морскому дну.
А что ты хотел, это же сраная мил переделанная в какую то соло игру. Они кормят какими то обещаниями, постоянно откладывают игру. Она уже сейчас выглядит как что то мыльное и устаревшее, да и геймплей но непонятное. Как игравший в их было и смотрящий на кримсон десерт, ничего хорошего от игры не жду, все это выглядит как просто обрезанная и переделанная их же Ммошка с квеста и и боями с боссами, с слегка подтянутой графикой.
С вас 100 фпс
мы выдадим только 9
И ртх 5090))
Эх. А я уже подумал, что если гг намочит трусы и будет с такими бегать, то через 5 минут начнутся сниматься НР.
Так игра по принципу своему шляпа. Зачем вообще о ней новости.
Напомню что Crimson Desert должна была выйти в конце 2020 года и глядя на корявый старт Cyberpunk 2077 в том же году, разработчики решили перенести релиз .С тех пор прошло 5 лет , а игра до сих пор выглядит на 20 fps судя по трейлерам. Хотя если посмотреть на BDO , которой 10 лет, видимо переносы сделаны не зря .Согласитесь, когда в Ларе Крофт впервые ( если не ошибаюсь) продемонстрировали намокание одежды, это было очень круто , что принесёт намокание в Crimson Desert кроме визуального потемнения и отблеска на одежде ? загадка. Возможно ничего и тогда всё это пшик который все уже видели.
Так игре больше и нечего предложить кроме технологий древних
Интересно. Но зачем?
Реалистичные эффекты способны повысить уровень погружения в игру.
Была бы ещё игра.
бухой маг чародей кастанул морозное заклинание метель, стоя по пояс в воде и...
замёрз насмерть... идиот
Ну так то контекстное намокание уже было в играх, но хорошо, что продумали, больше интересует физика воды, насколько она будет физична
И нечего больше в жизни не интересует? Только провальные по умолчанию игры?
хотел бы я понять логику твоих мыслей, конечно
У него нет логики. Он занимается обычным троллингом. Я его комменты стараюсь игнорить.
Это просто альфа-текстура, которая накладывается поверх основной.
Да, да, да! Наконец то фраза "Как не ссы, последняя капля в трусы!" становится актуальной.
Такое было еще дарк соулсе, если не демон соулсе, когда, например, ядом, покрывалась лишь та часть одежду, по которую ты заходил в это "дерьмище". Так что не ново. Но за май имершн все-таки + к баллу, если и окружение не будет дубовым и прибито гвоздями, так вообще супер.
Вода почти как в Hellblade 2. Я когда увидел там водичку по физике, просто прифигел, самая крутая вода в видеоиграх.
Продуманная система намокания, которая будет отжирать 20 фпс, xD
Ещё в ларе подземном мире, одежда намокала. А игре уже 15 лет.
Мне вот интересно много народу эту игру ждут откуда у игры оценка 8 ? Я вот для себя сразу решил что игра будет посредственной .
была бы крута эту тему как то решить с помощю трасировки на материал типа как в будущем думце чета там обесчали. ато это все процессорные дела и не совсем понятно как например заделать что если персонаж по пояс в воду зашел по пояс стал мокрый а сверху не мокрый пока искупаслся и под водой без водяной пленки чтобы и пузыки одежа делает. проблема что для всего притестя запись тестуры и обновление ее во времени делать и столкновеня с жидкостью и грязюкой как то вычислять. а какоая нинидь технология ртх чик попиксельно. только печально что нужна будет все равно иметь процессорыные тестуры для всего чтобы иметь анимацию высыханию замерзания и сохратять те места, которые поравались запачкались в зависимости от материала.
В школу бы тебе.
Если в игре показать особо нечего, то начинается хрень, особые намокания, в сайлент хилл ф там особые разрывания у девочек.
Если в игре НЕТ намокания, я это сразу замечаю и оно меня начинает всегда бесить немного. Поэтому намокание очень важная механика для любой адекватной игры, в которой есть возможность попасть под дождь или искупаться. Система намокания очень важна. Точка.
Вы видели как трусы на верёвке мотыляются в этой поделке? В игре нет физики от слова совсем. Шляпо графика со шляпо физикой.
Я все ролики просмотрел, там в трусах вообще никого нет игра про средневековье, там все без трусов, и намокания там тоже нет, но судя поосвещению ты прав, нам впаривают старую технологию под видом спецлучей.
Причем тут трусы на ком-то? На верёвке я говорю бельё сушится. И мотается так, как будто ураган. При этом всё остальное вокруг еле шевелится, а то и вовсе статично.
Что-то мне это напоминает. А ну да в своё время многие разрабы на этапе разработки обещали тотальную разрушаемость окружения в виртуальном мире. Разумеется, в релизах этого не было. Позволялось разрушать лишь некоторые части окружения в виртуальном мире. Пока лучшими физическими движками я считаю, физикс он нвидиа который в UE интегрирован ещё с 4 версии и Havoc.
а лучшая игра где это реализовано бордерлендс, я про физикс