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Crimson Desert 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8 281 оценка

В Crimson Desert будет продуманная система намокания объектов, а не просто симуляция "мокрой одежды"

Gutsz Gutsz

На уже прошедшей конференции GDC 2025 компания Pearl Abyss провела весьма подробную техническую демонстрацию своего движка BlackSpace, который станет основой для ролевой игры с открытым миром Crimson Desert. В игре будет детализированная графика, трассировка лучей и другие модные технологии, но это далеко не всё. Как оказалось, самым впечатляющим элементом презентации движка стала система моделирования воды, способная реагировать на окружение с невероятной реалистичностью.

Разработчики уделили особое внимание тому, как вода взаимодействует с персонажами и объектами. Например, если лошадь заходит в реку, её ноги намокают постепенно. Использование ледяной магии приводит к образованию льда, который не просто появляется, а трескается и дрейфует по течению, сталкиваясь с препятствиями.

Один из главных вопросов, поднятых во время презентации, касался того, насколько точно передаётся процесс намокания персонажа. Разработчики пояснили, что система использует объёмную маскировку влажности. Это означает, что если персонаж упадёт в неглубокую реку и опрётся руками, его руки будут мокрыми, а спина и плащ останутся сухими. Такой уровень детализации был бы невозможен без технологии BlackSpace, позволяющей применять эффекты намокания на отдельные части тела или предметов.

Подобные технологические достижения позволяют Crimson Desert приблизиться к новым стандартам реалистичности. Однако, как показывает опыт индустрии, не всегда высокая детализация становится ключевым фактором успеха игры. Будет ли эта сложная система работать безупречно в финальной версии, пока остаётся вопросом.

Полная демонстрация графических возможностей ролевого экшена Crimson Desert

Точная дата выхода Crimson Desert остаётся неизвестной, но игру собираются выпустить до конца этого года.

51
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
North235

"Разработчики уделили особое внимание тому, как вода взаимодействует с персонажами и объектами."
Лучше бы они уделили особое внимание звукам шагов и анимациям главного героя, который перемещается словно не по земле, а по морскому дну.

15
Mranabiz

А что ты хотел, это же сраная мил переделанная в какую то соло игру. Они кормят какими то обещаниями, постоянно откладывают игру. Она уже сейчас выглядит как что то мыльное и устаревшее, да и геймплей но непонятное. Как игравший в их было и смотрящий на кримсон десерт, ничего хорошего от игры не жду, все это выглядит как просто обрезанная и переделанная их же Ммошка с квеста и и боями с боссами, с слегка подтянутой графикой.

10
Dr Acula

С вас 100 фпс

8
ТемныйВластелин

мы выдадим только 9

4
TERMINATOR-T800

И ртх 5090))

2
opexdisturbed

Эх. А я уже подумал, что если гг намочит трусы и будет с такими бегать, то через 5 минут начнутся сниматься НР.

6
YummyBayard

Так игра по принципу своему шляпа. Зачем вообще о ней новости.

0
JackBV

Напомню что Crimson Desert должна была выйти в конце 2020 года и глядя на корявый старт Cyberpunk 2077 в том же году, разработчики решили перенести релиз .С тех пор прошло 5 лет , а игра до сих пор выглядит на 20 fps судя по трейлерам. Хотя если посмотреть на BDO , которой 10 лет, видимо переносы сделаны не зря .Согласитесь, когда в Ларе Крофт впервые ( если не ошибаюсь) продемонстрировали намокание одежды, это было очень круто , что принесёт намокание в Crimson Desert кроме визуального потемнения и отблеска на одежде ? загадка. Возможно ничего и тогда всё это пшик который все уже видели.

5
YummyBayard

Так игре больше и нечего предложить кроме технологий древних

0
sa1958

Интересно. Но зачем?

3
oleg21412

Реалистичные эффекты способны повысить уровень погружения в игру.

2
YummyBayard

Была бы ещё игра.

-1
здрастЕ
Использование ледяной магии приводит к образованию льда, который не просто появляется, а трескается и дрейфует по течению, сталкиваясь с препятствиями.

бухой маг чародей кастанул морозное заклинание метель, стоя по пояс в воде и...

Спойлер

замёрз насмерть... идиот

1
VenomTRat

Ну так то контекстное намокание уже было в играх, но хорошо, что продумали, больше интересует физика воды, насколько она будет физична

0
YummyBayard

И нечего больше в жизни не интересует? Только провальные по умолчанию игры?

-1
VenomTRat YummyBayard

хотел бы я понять логику твоих мыслей, конечно

2
Janekste VenomTRat

У него нет логики. Он занимается обычным троллингом. Я его комменты стараюсь игнорить.

0
Блоха В Сарафане

Это просто альфа-текстура, которая накладывается поверх основной.

0
Lenya69

Да, да, да! Наконец то фраза "Как не ссы, последняя капля в трусы!" становится актуальной.

0
Sunset_Neko

Такое было еще дарк соулсе, если не демон соулсе, когда, например, ядом, покрывалась лишь та часть одежду, по которую ты заходил в это "дерьмище". Так что не ново. Но за май имершн все-таки + к баллу, если и окружение не будет дубовым и прибито гвоздями, так вообще супер.

0
BENDJI

Вода почти как в Hellblade 2. Я когда увидел там водичку по физике, просто прифигел, самая крутая вода в видеоиграх.

0
Liwan

Продуманная система намокания, которая будет отжирать 20 фпс, xD

0
enigmahas

Ещё в ларе подземном мире, одежда намокала. А игре уже 15 лет.

0
Shigofumi

Мне вот интересно много народу эту игру ждут откуда у игры оценка 8 ? Я вот для себя сразу решил что игра будет посредственной .

0
MunchkiN 616

была бы крута эту тему как то решить с помощю трасировки на материал типа как в будущем думце чета там обесчали. ато это все процессорные дела и не совсем понятно как например заделать что если персонаж по пояс в воду зашел по пояс стал мокрый а сверху не мокрый пока искупаслся и под водой без водяной пленки чтобы и пузыки одежа делает. проблема что для всего притестя запись тестуры и обновление ее во времени делать и столкновеня с жидкостью и грязюкой как то вычислять. а какоая нинидь технология ртх чик попиксельно. только печально что нужна будет все равно иметь процессорыные тестуры для всего чтобы иметь анимацию высыханию замерзания и сохратять те места, которые поравались запачкались в зависимости от материала.

-1
YummyBayard

В школу бы тебе.

0
MAD_Terminator

Если в игре показать особо нечего, то начинается хрень, особые намокания, в сайлент хилл ф там особые разрывания у девочек.

-1
Janekste

Если в игре НЕТ намокания, я это сразу замечаю и оно меня начинает всегда бесить немного. Поэтому намокание очень важная механика для любой адекватной игры, в которой есть возможность попасть под дождь или искупаться. Система намокания очень важна. Точка.

-1
YummyBayard

Вы видели как трусы на верёвке мотыляются в этой поделке? В игре нет физики от слова совсем. Шляпо графика со шляпо физикой.

-2
MAD_Terminator

Я все ролики просмотрел, там в трусах вообще никого нет игра про средневековье, там все без трусов, и намокания там тоже нет, но судя поосвещению ты прав, нам впаривают старую технологию под видом спецлучей.

0
YummyBayard MAD_Terminator

Причем тут трусы на ком-то? На верёвке я говорю бельё сушится. И мотается так, как будто ураган. При этом всё остальное вокруг еле шевелится, а то и вовсе статично.

0
Egik81

Что-то мне это напоминает. А ну да в своё время многие разрабы на этапе разработки обещали тотальную разрушаемость окружения в виртуальном мире. Разумеется, в релизах этого не было. Позволялось разрушать лишь некоторые части окружения в виртуальном мире. Пока лучшими физическими движками я считаю, физикс он нвидиа который в UE интегрирован ещё с 4 версии и Havoc.

-2
matrixua

а лучшая игра где это реализовано бордерлендс, я про физикс

0