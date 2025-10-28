В Crimson Desert будут десятки фракций, но ни одна из них не повлияет на концовку игры

Pearl Abyss сообщила, что в Crimson Desert будут десятки фракций, разбросанных по огромному открытому миру, но они не повлияют на основной сюжет или его исход. Эта информация была предоставлена ​​в ходе недавнего предварительного просмотра международной прессе, где объяснялось, как будет работать система взаимодействия с этими группировками в долгожданной экшен-RPG.

Согласно информации, фракции в Crimson Desert не будут функционировать так, как в таких франшизах, как Fallout, где альянсы определяют различные направления сюжета. Вместо этого эти фракции станут «важными участниками сюжета» и предложат игрокам дополнительный контент, доступный для изучения в дополнение к основной истории.

Хотя они не влияют на концовку игры, некоторые фракции будут предоставлять особые цепочки заданий, например, Дом Уэллсов и его Герцог, который поручает игроку отвоевать крепость, сражаясь с повстанцами. Этот подход напоминает такие игры, как The Witcher 3 и Ghost of Yotei, где качественные побочные задания были отделены от основного сюжета.

Crimson Desert выйдет 19 марта 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.