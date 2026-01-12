В Crimson Desert будут сражения с боссами, которые заставят игроков изменить свою стандартную тактику

По мере приближения к дате выхода 19 марта ролевой игры в жанре экшен с открытым миром Crimson Desert, разработчик Pearl Abyss раскрыл некоторые подробности об игре, в том числе тот факт, что бои с боссами будут играть важную роль в разработке боевой системы. В интервью GamesRadar представитель студии рассказал о том, насколько важны бои с боссами для интенсивности, разнообразия и ощущения прогресса в игре.
Приводя в пример Стаглорда, студия рассказала о том, как она будет фокусироваться на точных таймингах и движениях, чтобы избегать его мощных атак. Огромные размеры босса также заставят игроков менять тактику, поскольку приёмы, основанные на захватах, просто не сработают. В случае с Королевой Каменной Спины, напротив, игрокам придётся использовать подсказки окружающей среды, чтобы пробить её прочную защиту.
В отличие от него, Королева Каменной Спины требует от игроков использования определённых механик и подсказок окружающей среды для прорыва её защиты, демонстрируя, как разные боссы поощряют разные стратегические подходы. Эти столкновения не являются изолированными эпизодами, они воплощают основную боевую философию Crimson Desert: чтение паттернов, адаптация способностей и снаряжения, а также использование окружающей среды.
Всё сводится к тому, насколько дизайн боевой системы MMORPG Black Desert Online повлиял на игровой процесс Crimson Desert. Представитель студии описал боевую систему одиночной RPG как «более кинематографичную и тактильную» по сравнению с MMO. Crimson Desert предоставит игрокам множество инструментов для борьбы с этими эпическими боссами: от разнообразных приёмов до множества видов оружия и даже приёмов, вдохновлённых профессиональной борьбой.
Наследие боевой системы Black Desert также повлияло на направление игры. Её интуитивно понятная, но глубокая система действий в Crimson Desert развивается в более кинематографичную и тактильную форму, сочетая в себе широкий арсенал приёмов, элементальные улучшения, оружие, приёмы, вдохновлённые борьбой, а также уклонения и парирования в нужный момент, позволяющие игрокам создать свой собственный уникальный стиль боя.
Crimson Desert выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
