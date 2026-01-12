ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8 342 оценки

В Crimson Desert будут сражения с боссами, которые заставят игроков изменить свою стандартную тактику

monk70 monk70

По мере приближения к дате выхода 19 марта ролевой игры в жанре экшен с открытым миром Crimson Desert, разработчик Pearl Abyss раскрыл некоторые подробности об игре, в том числе тот факт, что бои с боссами будут играть важную роль в разработке боевой системы. В интервью GamesRadar представитель студии рассказал о том, насколько важны бои с боссами для интенсивности, разнообразия и ощущения прогресса в игре.

Приводя в пример Стаглорда, студия рассказала о том, как она будет фокусироваться на точных таймингах и движениях, чтобы избегать его мощных атак. Огромные размеры босса также заставят игроков менять тактику, поскольку приёмы, основанные на захватах, просто не сработают. В случае с Королевой Каменной Спины, напротив, игрокам придётся использовать подсказки окружающей среды, чтобы пробить её прочную защиту.

Битвы с боссами играют решающую роль в формировании интенсивности, разнообразия и ощущения прогресса в игре. Например, Стаглорд, огромный босс, похожий на оленя, настолько массивен, что захваты и приёмы, вдохновлённые борьбой, совершенно неэффективны, заставляя игроков полагаться на точное время и движения, чтобы избежать его мощных атак и атак широкого радиуса действия.

В отличие от него, Королева Каменной Спины требует от игроков использования определённых механик и подсказок окружающей среды для прорыва её защиты, демонстрируя, как разные боссы поощряют разные стратегические подходы. Эти столкновения не являются изолированными эпизодами, они воплощают основную боевую философию Crimson Desert: чтение паттернов, адаптация способностей и снаряжения, а также использование окружающей среды.

Всё сводится к тому, насколько дизайн боевой системы MMORPG Black Desert Online повлиял на игровой процесс Crimson Desert. Представитель студии описал боевую систему одиночной RPG как «более кинематографичную и тактильную» по сравнению с MMO. Crimson Desert предоставит игрокам множество инструментов для борьбы с этими эпическими боссами: от разнообразных приёмов до множества видов оружия и даже приёмов, вдохновлённых профессиональной борьбой.

Наследие боевой системы Black Desert также повлияло на направление игры. Её интуитивно понятная, но глубокая система действий в Crimson Desert развивается в более кинематографичную и тактильную форму, сочетая в себе широкий арсенал приёмов, элементальные улучшения, оружие, приёмы, вдохновлённые борьбой, а также уклонения и парирования в нужный момент, позволяющие игрокам создать свой собственный уникальный стиль боя.

Crimson Desert выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

15
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
J a r v i s

Перекач + танчить е*алом всегда работает, даже в DS, не говоря об этой казуальной фигне

4
Lvinomord

Сейчас в ER о Маликета зубы сломал - 151 лвл вообще не знаю что делать во 2 стадии.Играю танком без слёз и праха - никак не идёт((

2
azazello777 Lvinomord

Попробуй более быстрое одноручное оружие что бы успевать блок поставить

3
Lvinomord azazello777

Спс.Попробую.Ещё нашёл медальон,которым его можно парировать,но мне проще землю сдвинуть....(

1
WerGC

нас уже не чем не удивишь

ps роботы в этой игре не к месту

2
Neko-Aheron

Там и иссекайнутые будут ))

1
JovialVallin

Автоматов к месту во всех фэнтезийных мирах

Destroited
изменить свою стандартную тактику

можно будет выкинуть оружку, презрительно харкнуть боссу в морду и с гордым видом свалить со словами "ну нахер", после чего босс от обиды и негодования сам роскомнадзорнется.

2
Etteri

Бои должны быть без полосок хп, чтобы не заниматься бездумным кликом мыши пока не устанешь.

Ну или пока босс не упадёт, потому что вы 1000 раз ударили его в пятку и снесли всё здоровье.

1
sa1958

Ну так и всегда каждый босс требует свою тактику боя, так что ничего нового придумать уже нельзя.