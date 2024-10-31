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Crimson Desert 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8 220 оценок

В Crimson Desert дадут поиграть на выставке G-Star 2024

butcher69
Новости

На корейской выставке G-Star 2024, которая пройдет с 14 по 17 ноября в Пусане, компания Pearl Abyss представит долгожданный экшен Crimson Desert. На выставке подготовлено 100 игровых стендов, где посетители смогут испытать свои силы, сражаясь с четырьмя уникальными боссами. Ожидается, что в Сети появится множество роликов с живым геймплеем.

Почти 53 минут геймплея из амбициозного приключенческого экшена Crimson Desert

Полное прохождение Crimson Desert займет около 80 часов, а релиз запланирован на второй квартал следующего года. В будущем игра будет поддерживаться новым контентом, и разработчики намерены добавить многопользовательский режим, напоминающий GTA V Online.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кот Миша

По стилю видно, что черпали идеи не только из Ведьмака 3, но и RDR2. Хотят сделать образцовую игру. Самое главное в таком подходе не забыть вложить частичку души.

2
JackReacher

Слишком много амбиций у создателей

0
demon33251

Хера се сколько ждать

0