В Crimson Desert дадут поиграть на выставке G-Star 2024

На корейской выставке G-Star 2024, которая пройдет с 14 по 17 ноября в Пусане, компания Pearl Abyss представит долгожданный экшен Crimson Desert. На выставке подготовлено 100 игровых стендов, где посетители смогут испытать свои силы, сражаясь с четырьмя уникальными боссами. Ожидается, что в Сети появится множество роликов с живым геймплеем.

Полное прохождение Crimson Desert займет около 80 часов, а релиз запланирован на второй квартал следующего года. В будущем игра будет поддерживаться новым контентом, и разработчики намерены добавить многопользовательский режим, напоминающий GTA V Online.