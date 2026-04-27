В Crimson Desert можно играть как в Diablo - для этого даже не понадобятся моды

Игроки обнаружили, что Pearl Abyss добавила в Crimson Desert опцию, позволяющую превратить игру в изометрический hack-and-slash в стиле Diablo и Path of Exile, просто изменив настройки игры.

Этим открытием поделился пользователь Reddit. Чтобы изменить перспективу игрового процесса, нужно перейти во вкладку «Доступность» в настройках игры и отрегулировать ползунки расстояния камеры и поля зрения.

После нескольких экспериментов вы должны добиться эффекта, показанного на видео с игровым процессом. Однако игрок предупреждает, что сражаться с таким ракурсом камеры не очень удобно, как наглядно демонстрирует ролик. Если вы сражаетесь рядом с деревьями, велика вероятность, что они полностью закроют вам обзор.

Однако следует признать, что конечный результат выглядит на удивление хорошо. «Diablo 5 выглядит великолепно», — шутит один пользователь. «Я бы не удивился, если бы Pearl Abyss выпустила официальное обновление с этим режимом игры», — гласит другой комментарий.

Crimson Desert доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.