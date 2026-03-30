В Crimson Desert начали заменять спорные картины, созданные с помощью ИИ

Студия Pearl Abyss начала постепенно удалять из Crimson Desert изображения, созданные с помощью генеративного искусственного интеллекта. Изменения появились в обновлении 1.01.00, которое вышло спустя менее двух недель после релиза игры.

Сразу после запуска игроки заметили, что некоторые картины в игровом мире выглядят как сгенерированные нейросетями. Это вызвало споры в сообществе, после чего разработчики пообещали заменить такие элементы на полноценные художественные работы.

Согласно примечаниям к патчу, в игре были обновлены некоторые двумерные визуальные ассеты, чтобы они лучше соответствовали художественному стилю проекта. Хотя в описании напрямую не упоминаются нейросетевые изображения, пользователи быстро заметили, что речь идёт именно о тех картинах, которые ранее вызывали критику.

Игроки уже обнаружили несколько обновлённых изображений — теперь они выглядят как полноценные рисунки, созданные художниками, а не сгенерированные алгоритмами. Судя по всему, часть таких элементов ещё может оставаться в игре, однако разработчики начали процесс их постепенной замены.

Примечательно, что исправление появилось довольно быстро: на подготовку первых изменений студии понадобилась всего неделя. Это может подтверждать слова разработчиков о том, что спорные ассеты попали в финальную версию игры случайно и изначально рассматривались как временные.