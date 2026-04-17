В Crimson Desert нашли предмет, позволяющий жульничать в мини-играх

Игроки Crimson Desert обнаружили необычный предмет экипировки, который может существенно упростить азартные мини-игры. Речь идёт о специальной шляпе Deceiver’s Fedora, позволяющей подглядывать карты соперников.

В мире игры доступно несколько карточных развлечений, включая Duo и Five-Card. Однако многие игроки считают эти мини-игры запутанными и не слишком увлекательными. Более того, в некоторых заданиях пользователям приходится участвовать в них принудительно — например, выигрывать несколько партий подряд.

Как выяснилось, справиться с такими испытаниями помогает особый головной убор. Если персонаж надевает Deceiver’s Fedora, он получает возможность незаметно увидеть карты соперников во время партии. Это позволяет заранее понимать, стоит ли повышать ставку, отвечать на неё или выходить из раунда.

Помимо полезного эффекта, предмет отличается и необычным внешним видом. Шляпа дополнена своеобразными линзами, благодаря чему главный герой Клифф выглядит как персонаж в стиле стимпанк.

Получить Deceiver’s Fedora можно у торговца минералами по имени Сератьен, которого можно найти в районе Bonepit неподалёку от Томмасо. Однако продавец предложит предмет только в том случае, если репутация игрока у него достигнет максимального уровня. После этого шляпу можно приобрести примерно за 97 серебра.

Несмотря на довольно высокую цену, игроки отмечают, что благодаря возможности видеть карты противников потраченные деньги можно быстро вернуть — и даже заработать значительно больше во время партий.