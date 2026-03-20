В Crimson Desert нашли простой способ открыть всю карту региона

Огромный мир Crimson Desert может сбить с толку новичков, но у игроков есть простой способ облегчить исследование. Как отмечает PC Gamer, достаточно воспользоваться скрытой механикой в самом начале игры.

Добравшись до города Эрнард за Клиффа, стоит найти колокольню в центре поселения. Поднявшись наверх и позвонив в колокол, игрок мгновенно снимает туман с карты всего региона и открывает ключевые точки интереса.

Этот приём напоминает механику из Assassin’s Creed, однако в самой игре он никак не объясняется. Более того, активация колокола запускает дополнительное событие — встречу со Стражем Леса Порорин и возможность получить полезный предмет для воскрешения.

Такой простой трюк способен сэкономить часы исследования и сделать первые шаги в мире Пайвела значительно комфортнее.