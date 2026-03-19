В Crimson Desert нашли серьезные визуальные проблемы, но трассировка лучей в ней работает лучше всех последних релизов

Буквально пару дней назад, глядя на масштабную утечку скриншотов, многие пользователи стали волноваться из-за визуального качества Crimson Desert. Фанаты ругали игру за «плоское» освещение, нехватку теней на растительности и эффект мыла. Как оказалось, геймеры беспокоились не зря. Технические специалисты подтвердили наличие ряда шероховатостей, которые перекочуют в релизную версию, однако вместе с тем игра смогла по-настоящему удивить своей оптимизацией.

После спадения эмбарго журналист Джон Пападопулос с портала DSOGaming опубликовал подробный анализ ПК-версии ролевого экшена, работающего на собственном движке студии Pearl Abyss — Blackspace Engine.

Журналистом следом за другими подтвердил, что игра отлично оптимизирована и совершенно нетребовательна к процессору. Флагманский AMD Ryzen 9 7950X3D даже в масштабных боях не нагружался на 100%. На разрешении 1080p и 1440p 60 кадров в секунду способны выдавать даже видеокарты уровня RTX 3080. А для стабильных 60 FPS в нативном 4K потребуется карточка уровня RTX 4090 или RTX 5090. Важно отметить, что статтеры отсутствуют практически полностью, чем сейчас редко могут похвастаться современные игры с открытым миром.

Самый удивительный факт касается трассировки лучей. В Crimson Desert активация RT забирает всего 3-4 FPS. Более того, в некоторых сценах игра с включенной трассировкой лучей работает даже быстрее, чем со стандартным растровым освещением!

Увы, техническое чудо имеет свою цену. Эксперт отметил, что для достижения такой плавности разработчикам пришлось пойти на серьезные ухищрения. Объекты, тени и источники света часто прорисовываются прямо перед носом у игрока. Движок не обеспечивает такой же визуальной стабильности на расстоянии, какую дают технологии Nanite в Unreal Engine 5.

На растительности наблюдается сильный эффект «гостинга» - размытого шлейфа при движении камеры. Избавиться от него можно только активацией функции Ray Reconstruction от NVIDIA или Ray Regeneration от AMD. К тому же поддержка новейшего DLSS 4.5 на данный момент работает некорректно, вызывая мерцание текстур. Обозреватель рекомендует переключиться на базовый DLSS 4, хотя генерация кадров в нем работает «средне» и иногда выдает артефакты при быстрых поворотах камеры.

Релиз экшена намечен на завтра, в ночь на 20 марта 2026 года.