В Crimson Desert не будет никаких микротранзакций и внутриигровых покупок

Студия Pearl Abyss, сделавшая себе имя на популярной MMORPG Black Desert, решила кардинально сменить подход к своему следующему крупному проекту. В грядущем приключенческом экшене Crimson Desert не будет микротранзакций, боевых пропусков или скрытых платежей, несмотря на то, что для корейского гиганта внедрение доната было бы вполне ожидаемым шагом, учитывая их сервисный опыт в прошлом.

В недавнем интервью директор по маркетингу Crimson Desert сделал жесткое и однозначное заявление, чтобы успокоить игроков. По его словам, команда создает цельный продукт, где единственной тратой денег станет сама покупка игры.

Это создано как премиальный опыт: вы покупаете игру и наслаждаетесь миром, это не место для микротранзакций... Это премиальный опыт. Это и есть сделка. Точка, — подчеркнул представитель студии.

Помимо финансовых вопросов, разработчики развеяли популярные заблуждения о жанре и сложности.

Crimson Desert это не Soulslike, но при этом в ней не будет настроек сложности. Маркетолог студии отметил, что, глядя на битвы с боссами, многие ошибочно причисляют игру к жанру Soulslike. Однако Crimson Desert гораздо больше ориентирована на зрелищные комбо, где игрок сам диктует темп сражения, а не просто реагирует на атаки врага.

В игре не будет выбора уровня сложности — предусмотрена единая кривая баланса для всех. Вместо переключателя «Легко/Сложно» Pearl Abyss предлагает подход, завязанный на подготовке: Враги в мире не подстраиваются под уровень игрока, то автолевелинг отсутствует. Однако, если вы застряли на сложном противнике, решением станет не только оттачивание рефлексов, но и RPG-элементы: крафт расходников, еда и баффы в лагере.

Вы можете подготовиться с избытком и сделать любую битву доступной для себя. Означает ли это, что игра легкая? Черта с два [смеется].

— подытожил директор по маркетингу.