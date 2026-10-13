В Crimson Desert появится более продвинутый кооперативный мод

Моддер ByJunter прекратил разработку своего кооперативного мода для Crimson Desert, но сообщил, что другой автор уже работает над более продвинутой версией. Подробностей о новом проекте и сроках его выхода пока нет.

Первая модификация позволяла двум игрокам исследовать открытый мир вместе. В ней были реализованы совместные сражения, перемещение на лошадях, экипировка, использование веревки и синхронизация мини-карты. При этом каждый игрок сохранял собственный прогресс и видел напарника в своем игровом мире.

Однако у мода было немало ограничений. Задания, предметы и развитие персонажей не синхронизировались, а боссы и противники верхом не поддерживали совместные сражения. Поэтому ByJunter рассматривал свою работу скорее как эксперимент, демонстрирующий возможность кооператива в игре.

По словам моддера, создатели новой версии уже занимаются разработкой, и он сам общается с ними. Чтобы другие энтузиасты тоже могли продолжить работу над совместной игрой, ByJunter опубликовал исходный код своего мода на GitHub.

Сама Pearl Abyss пока не объявляла о планах добавить полноценный кооператив в Crimson Desert. Тем не менее пример Dragon's Dogma 2 показывает, насколько сильно пользовательские модификации могут изменить одиночную игру. Если новый проект сможет устранить основные ограничения первой версии, исследовать мир Crimson Desert вместе с другом станет гораздо интереснее.