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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 757 оценок

В Crimson Desert появится более продвинутый кооперативный мод

IKarasik IKarasik

Моддер ByJunter прекратил разработку своего кооперативного мода для Crimson Desert, но сообщил, что другой автор уже работает над более продвинутой версией. Подробностей о новом проекте и сроках его выхода пока нет.

Первая модификация позволяла двум игрокам исследовать открытый мир вместе. В ней были реализованы совместные сражения, перемещение на лошадях, экипировка, использование веревки и синхронизация мини-карты. При этом каждый игрок сохранял собственный прогресс и видел напарника в своем игровом мире.

Однако у мода было немало ограничений. Задания, предметы и развитие персонажей не синхронизировались, а боссы и противники верхом не поддерживали совместные сражения. Поэтому ByJunter рассматривал свою работу скорее как эксперимент, демонстрирующий возможность кооператива в игре.

По словам моддера, создатели новой версии уже занимаются разработкой, и он сам общается с ними. Чтобы другие энтузиасты тоже могли продолжить работу над совместной игрой, ByJunter опубликовал исходный код своего мода на GitHub.

Сама Pearl Abyss пока не объявляла о планах добавить полноценный кооператив в Crimson Desert. Тем не менее пример Dragon's Dogma 2 показывает, насколько сильно пользовательские модификации могут изменить одиночную игру. Если новый проект сможет устранить основные ограничения первой версии, исследовать мир Crimson Desert вместе с другом станет гораздо интереснее.

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