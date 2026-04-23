В Crimson Desert вышло крупное обновление 1.04 - новые питомцы, оружие и улучшения интерфейса

Pearl Abyss выпустила масштабное обновление Version 1.04.00 для Crimson Desert, добавив в игру новый контент, улучшения качества жизни и переработки ключевых систем.
Одним из главных нововведений стали питомцы-птицы, которых можно приручать и развивать уровень доверия. Кроме того, в игре появилось ещё несколько новых кошек, а также возможность превратить Abyss Heuklang в полноценного питомца. Разработчики также добавили долгожданную функцию переименования лошадей и питомцев.
Обновление расширило ассортимент экипировки: в игре появились новые виды оружия, включая Sword of Starlight, а также доспехи и косметические костюмы. Питомцы теперь получили собственные слоты для снаряжения, а в магазинах открылся специальный раздел с предметами для них.
Заметные изменения коснулись и геймплея. В мир добавили животных для разведения — от коров до уток, улучшили систему крафта и переработали некоторые анимации, включая готовку. Транспорт также получил улучшения: например, cloudcart стал постоянным средством передвижения.
Боевая система не осталась без внимания — в игру добавили новые способности, переработали ряд навыков и внесли балансные изменения. Параллельно разработчики обновили интерфейс: переработали инвентарь, улучшили карту и мини-карту, а также внедрили дополнительные настройки доступности, включая режимы для людей с дальтонизмом и фоточувствительностью.
Не обошлось и без технических улучшений: повысилось качество графики, освещения и дальности прорисовки, а также улучшена работа технологий апскейлинга, включая AMD FSR и Intel XeSS.
Вместе с этим обновление принесло множество исправлений ошибок, повысив общую стабильность игры.
Вот теперь можно начать играть.
Скажите когда сюжет нормальный добавят и гг, который реагирует на то, что с ним происходит, а не молчит как овощ))
Эх так бы разрабы сталкера 2 работали бы !
Там баг сразу неприятный. По краю мини-карты перестали отображаться метки которые ты ставишь... Теперь от меток мало толку - ведь тебе не понятно в какую стороны к ним бежать.
