В Crimson Desert вышло крупное обновление 1.04 - новые питомцы, оружие и улучшения интерфейса

Pearl Abyss выпустила масштабное обновление Version 1.04.00 для Crimson Desert, добавив в игру новый контент, улучшения качества жизни и переработки ключевых систем.

Одним из главных нововведений стали питомцы-птицы, которых можно приручать и развивать уровень доверия. Кроме того, в игре появилось ещё несколько новых кошек, а также возможность превратить Abyss Heuklang в полноценного питомца. Разработчики также добавили долгожданную функцию переименования лошадей и питомцев.

Обновление расширило ассортимент экипировки: в игре появились новые виды оружия, включая Sword of Starlight, а также доспехи и косметические костюмы. Питомцы теперь получили собственные слоты для снаряжения, а в магазинах открылся специальный раздел с предметами для них.

Заметные изменения коснулись и геймплея. В мир добавили животных для разведения — от коров до уток, улучшили систему крафта и переработали некоторые анимации, включая готовку. Транспорт также получил улучшения: например, cloudcart стал постоянным средством передвижения.

Боевая система не осталась без внимания — в игру добавили новые способности, переработали ряд навыков и внесли балансные изменения. Параллельно разработчики обновили интерфейс: переработали инвентарь, улучшили карту и мини-карту, а также внедрили дополнительные настройки доступности, включая режимы для людей с дальтонизмом и фоточувствительностью.

Не обошлось и без технических улучшений: повысилось качество графики, освещения и дальности прорисовки, а также улучшена работа технологий апскейлинга, включая AMD FSR и Intel XeSS.

Вместе с этим обновление принесло множество исправлений ошибок, повысив общую стабильность игры.