В мартовскую линейку игр GeForce NOW будет добавлено 15 новых игр, во главе с Crimson Desert

После празднования своей шестой годовщины в прошлом месяце NVIDIA подготовила ещё одну большую линейку игр для ПК для облачной платформы GeForce NOW в марте. В течение месяца NVIDIA планирует добавить в библиотеку пятнадцать игр, начиная с восьми на этой неделе:
- Kingdom Come: Deliverance II (новая игра на Xbox, доступна в Game Pass с 3 марта, поддерживает GeForce RTX 5080)
- Legacy of Kain: Defiance Remastered (новая игра в Steam, доступна с 3 марта)
- Esoteric Ebb (новая игра в Steam, доступна с 3 марта)
- The Legend of Khiimori (новая игра в Steam, доступна с 3 марта, поддерживает GeForce RTX 5080)
- Slay the Spire 2 (новая игра в Steam, доступна с 5 марта)
- Docked (новая игра в Steam, доступна с 5 марта)
- Death Stranding Director’s Cut (Steam, поддерживает GeForce RTX 5080)
- LORT (Steam)
Однако самые интересные новинки появятся позже в этом месяце, и Crimson Desert от Pearl Abyss возглавит этот список. Игра будет поддерживать NVIDIA DLSS Super Resolution для пользователей GeForce NOW с тарифным планом Premium, а также NVIDIA DLSS Multi Frame Generation и Ray Reconstruction для пользователей GeForce NOW с тарифным планом Ultimate.
Как ни странно, хотя Death Stranding добавляется на этой неделе, как указано выше, нет упоминания о Death Stranding 2, которая выходит через две недели. Так что, на данный момент, похоже, она не будет доступна через облачный сервис NVIDIA.
- John Carpenter’s Toxic Commando (новая игра в Steam, 12 марта, поддержка GeForce RTX 5080)
- Everwind (новая игра в Steam, 17 марта)
- Crimson Desert (новая игра в Steam, 19 марта)
- Screamer (новая игра в Steam, 23 марта)
- Nova Roma (новая игра в Steam и Xbox, доступна в Game Pass, 26 марта)
- Legacy of Kain: Ascendance (новая игра в Steam, 31 марта)
- Subliminal (новая игра в Steam, 31 марта)