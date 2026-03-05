ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 417 оценок

В мартовскую линейку игр GeForce NOW будет добавлено 15 новых игр, во главе с Crimson Desert

monk70 monk70

После празднования своей шестой годовщины в прошлом месяце NVIDIA подготовила ещё одну большую линейку игр для ПК для облачной платформы GeForce NOW в марте. В течение месяца NVIDIA планирует добавить в библиотеку пятнадцать игр, начиная с восьми на этой неделе:

  • Kingdom Come: Deliverance II (новая игра на Xbox, доступна в Game Pass с 3 марта, поддерживает GeForce RTX 5080)
  • Legacy of Kain: Defiance Remastered (новая игра в Steam, доступна с 3 марта)
  • Esoteric Ebb (новая игра в Steam, доступна с 3 марта)
  • The Legend of Khiimori (новая игра в Steam, доступна с 3 марта, поддерживает GeForce RTX 5080)
  • Slay the Spire 2 (новая игра в Steam, доступна с 5 марта)
  • Docked (новая игра в Steam, доступна с 5 марта)
  • Death Stranding Director’s Cut (Steam, поддерживает GeForce RTX 5080)
  • LORT (Steam)

Однако самые интересные новинки появятся позже в этом месяце, и Crimson Desert от Pearl Abyss возглавит этот список. Игра будет поддерживать NVIDIA DLSS Super Resolution для пользователей GeForce NOW с тарифным планом Premium, а также NVIDIA DLSS Multi Frame Generation и Ray Reconstruction для пользователей GeForce NOW с тарифным планом Ultimate.

Как ни странно, хотя Death Stranding добавляется на этой неделе, как указано выше, нет упоминания о Death Stranding 2, которая выходит через две недели. Так что, на данный момент, похоже, она не будет доступна через облачный сервис NVIDIA.

  • John Carpenter’s Toxic Commando (новая игра в Steam, 12 марта, поддержка GeForce RTX 5080)
  • Everwind (новая игра в Steam, 17 марта)
  • Crimson Desert (новая игра в Steam, 19 марта)
  • Screamer (новая игра в Steam, 23 марта)
  • Nova Roma (новая игра в Steam и Xbox, доступна в Game Pass, 26 марта)
  • Legacy of Kain: Ascendance (новая игра в Steam, 31 марта)
  • Subliminal (новая игра в Steam, 31 марта)
