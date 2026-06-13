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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 507 оценок

В новом патче для Crimson Desert разработчики сделали женских персонажей с большими пропорциями более естественными

AceTheKing AceTheKing

Вчера студия Pearl Abyss выпустила обновление 1.11.00 для Crimson Desert, которое среди прочих изменений добавило в игру естественные улучшения тела.

Crimson Desert получила обновление 1.11.00 с возможностью регистрировать до 100 питомцев

Разработчики внедрили возможность создания женских персонажей с умеренно большой грудью и сбалансированными пропорциями. Судя по описанию, форма стала более привлекательной и плавной, но при этом не слишком преувеличенной. Сообщается, что разработчики планируют и дальнейшие улучшения женского снаряжения и экипировки.

Судя по комментариям в сети, многие игроки положительно оценили нововведения.

Crimson Desert "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
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Комментарии:  11
Ваш комментарий
malars0

а где фото ДО? как сравнить? пока считаю что это гонево тк пруфов нет.

5
Tommy451

чет стало на PG много дезинфы от "новостников"

5
NatanieLzZ

По какому описанию, если в патчноуте про это ни слова, и что за возможность создания женских персонажей в игре, где нет редактора персонажей?

https://crimsondesert.pearlabyss.com/en-us/News/Notice/Detail?_boardNo=99

4
firefox0047

Все настолько что ли стало плохо, что новость высасывается из воздуха. Откуда в кримсон десерт редактор персонажей

1
sapov

Делают какую-то херню не нужную, а то что после пайлуна в игре кроме сюжета и каких-то непонятных домов нечего делать так пох

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