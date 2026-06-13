В новом патче для Crimson Desert разработчики сделали женских персонажей с большими пропорциями более естественными

Вчера студия Pearl Abyss выпустила обновление 1.11.00 для Crimson Desert, которое среди прочих изменений добавило в игру естественные улучшения тела.

Разработчики внедрили возможность создания женских персонажей с умеренно большой грудью и сбалансированными пропорциями. Судя по описанию, форма стала более привлекательной и плавной, но при этом не слишком преувеличенной. Сообщается, что разработчики планируют и дальнейшие улучшения женского снаряжения и экипировки.

Судя по комментариям в сети, многие игроки положительно оценили нововведения.