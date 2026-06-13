В новом патче для Crimson Desert разработчики сделали женских персонажей с большими пропорциями более естественными

Вчера студия Pearl Abyss выпустила обновление 1.11.00 для Crimson Desert, которое среди прочих изменений добавило в игру естественные улучшения тела.
Разработчики внедрили возможность создания женских персонажей с умеренно большой грудью и сбалансированными пропорциями. Судя по описанию, форма стала более привлекательной и плавной, но при этом не слишком преувеличенной. Сообщается, что разработчики планируют и дальнейшие улучшения женского снаряжения и экипировки.
Судя по комментариям в сети, многие игроки положительно оценили нововведения.
а где фото ДО? как сравнить? пока считаю что это гонево тк пруфов нет.
чет стало на PG много дезинфы от "новостников"
По какому описанию, если в патчноуте про это ни слова, и что за возможность создания женских персонажей в игре, где нет редактора персонажей?
https://crimsondesert.pearlabyss.com/en-us/News/Notice/Detail?_boardNo=99
Все настолько что ли стало плохо, что новость высасывается из воздуха. Откуда в кримсон десерт редактор персонажей
Делают какую-то херню не нужную, а то что после пайлуна в игре кроме сюжета и каких-то непонятных домов нечего делать так пох