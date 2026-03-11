В открытом мире Crimson Desert нашли более 400 "приключений" и квестов

Южнокорейская экшен-RPG Crimson Desert обещает стать одной из самых масштабных игр в жанре с открытым миром, и этот амбициозный размах, судя по всему, касается не только боевой системы, но и количества контента. Пытливые игроки, изучая записи недавних пресс-показов, заметили интригующую деталь во внутриигровом меню, которая шокировала любителей зачищать карты на 100%.

Во время демонстрации интерфейса вкладки "Знания" журналистами был обнаружен трекер выполненных заданий в категории "Приключения". Счетчик ограничивается колоссальной цифрой — 430 активностей.

Пока неясно, что именно разработчики подразумевают под этим термином. Учитывая гигантское число, наиболее вероятны всего два сценария. Это общее количество всех миссий в игре, включающее масштабные сюжетные задания, сложные побочные цепочки и мелкие активности, например, как охота за головами или заказы из Cyberpunk 2077. Вторая, более пугающая для перфекционистов теория гласит, что каждое "приключение" может представлять собой целую арку из нескольких многоступенчатых квестов, что делает и без того огромный открытый мир Пивела поистине бездонным.

Многие западные эксперты в последнее время активно хвалят подход корейской студии к разработке. Журналисты уже отмечали: пока многие студии делают упор на сервисные модели, авторы Crimson Desert пошли против западных трендов:

Долгожданный релиз игры состоится уже совсем скоро, 19 марта 2026 года, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Тем временем мы подготовили несколько полезных гайдов, которые помогут скоротать оставшиеся дни ожидания и узнать больше про Crimson Desert: