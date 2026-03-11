В открытом мире Crimson Desert нашли более 400 "приключений" и квестов

Южнокорейская экшен-RPG Crimson Desert обещает стать одной из самых масштабных игр в жанре с открытым миром, и этот амбициозный размах, судя по всему, касается не только боевой системы, но и количества контента. Пытливые игроки, изучая записи недавних пресс-показов, заметили интригующую деталь во внутриигровом меню, которая шокировала любителей зачищать карты на 100%.
Во время демонстрации интерфейса вкладки "Знания" журналистами был обнаружен трекер выполненных заданий в категории "Приключения". Счетчик ограничивается колоссальной цифрой — 430 активностей.
Пока неясно, что именно разработчики подразумевают под этим термином. Учитывая гигантское число, наиболее вероятны всего два сценария. Это общее количество всех миссий в игре, включающее масштабные сюжетные задания, сложные побочные цепочки и мелкие активности, например, как охота за головами или заказы из Cyberpunk 2077. Вторая, более пугающая для перфекционистов теория гласит, что каждое "приключение" может представлять собой целую арку из нескольких многоступенчатых квестов, что делает и без того огромный открытый мир Пивела поистине бездонным.
Многие западные эксперты в последнее время активно хвалят подход корейской студии к разработке. Журналисты уже отмечали: пока многие студии делают упор на сервисные модели, авторы Crimson Desert пошли против западных трендов:
Долгожданный релиз игры состоится уже совсем скоро, 19 марта 2026 года, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Тем временем мы подготовили несколько полезных гайдов, которые помогут скоротать оставшиеся дни ожидания и узнать больше про Crimson Desert:
🐟 Рыбалка
Поймать карася ×10 для деревенского повара
Поймать редкую золотую рыбу в горном озере
Наловить 30 рыбин для гарнизона
Поймать легендарного гигантского сома
Налови 5 видов разных рыб
🌿 Сбор растений
Собрать 300 ромашек для алхимика
Найти 50 лечебных трав в лесу
Собрать 20 редких ночных цветов
Собрать 100 ягод для лагеря
Найти редкий корень мандрагоры
⛏ Добыча ресурсов
Добыть 100 железной руды
Найти 10 кусков серебра в шахтах
Собрать 50 камней для строительства
Добыть 30 угля для кузнеца
Найти редкий кристалл в пещере
🐑 Охота / животные
Поймать 30 овец для фермы
Убить 15 волков возле деревни
Принести 10 оленьих шкур
Поймать 5 диких лошадей
Выследить огромного медведя
🐎 Лошади и приручение
Поймать редкого жеребца
Натренировать лошадь до 3 уровня
Доставить караван лошадей
Найти убежавшую лошадь торговца
🏹 Бандиты и лагери
Очистить лагерь бандитов
Убить главаря разбойников
Уничтожить 10 патрулей врагов
Освободить пленных крестьян
📦 Торговля и доставка
Доставить караван товаров в город
Сопроводить торговца через пустыню
Отвезти редкие специи
Перевезти оружие для гарнизона
🏰 Сражения и события
Помочь в обороне деревни
Участвовать в осаде замка
Победить аренного чемпиона
🧭 Исследование мира
Найти древний храм
Исследовать заброшенную шахту
Найти секретную пещеру
🧪 Алхимия / крафт
Сварить 5 лечебных зелий
Сковать меч из редкой стали
Многовато
Игра неверная крутая, жаль денуву разрабы решили в последний момент поставить. Будем ждать гипервизер...
Пускай сначала выйдет, а там посмотрим.