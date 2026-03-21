В Pearl Abyss объяснили необычное управление в Crimson Desert: "нужно просто привыкнуть"

Необычная система управления в Crimson Desert стала одной из самых обсуждаемых тем после релиза. Многие игроки жалуются на перегруженные комбинации кнопок и непривычную логику действий, однако разработчики уверены — это вопрос времени.
Глава PR-направления студии Уилл Пауэрс сравнил освоение управления с ездой на велосипеде. По его словам, сначала оно может казаться неудобным, но после привыкания становится естественным. При этом он признал, что на адаптацию действительно требуется время.
С критикой согласны и многие игроки: в игре используются сложные сочетания кнопок, а одни и те же действия иногда выполняются по-разному. Например, для взаимодействия с NPC в одних случаях достаточно нажать кнопку, а в других — сначала выбрать цель через дополнительный ввод. Некоторые способности требуют одновременного нажатия нескольких триггеров или быстрых нестандартных движений.
В обсуждение подключился и ветеран индустрии Динга Бакаба, известный по работе над Dishonored. Он отметил, что нестандартные схемы управления могут быть полезны, поскольку заставляют игроков по-новому воспринимать механику и глубже вовлекаться в процесс. По его мнению, подобные решения — это своего рода «умственная гимнастика», которая не должна исчезать в угоду унификации.
Посадить бы ответственного за это безобразие на бутылку и сказать:
-Ничего, привыкнешь
Меня только раздражает, что прицеливание и фонарь на ctrl, а и вызвать диалоговое меню в лавках. Светишь торгашу фонарём в лицо "где моя соль"?
Управление напоминает Dragon's Dogma, я если честно даже не задумывался, просто с самого начала привык, вспомнил как в DD матерился привыкая к японской логике кнопок
Когда разрабы поймут, устоявшиеся управление в играх (взаимодействие на - Е, перезарядка на - R, инвентарь на - I, присесть - С, зажать шифт - спринт на любом транспорте и без и тд) это не просто шаблон который надо разорвать, к такому управлению приходили годами через пень колоду, совершая кучи ошибок. Кто застал игры 90х и начала 00х прекрасно поймет о чем я говорю, особенно в случае с портами игры.
Не пойму чего такой кипишь, управления ни такое страшное, на клаве все нормально.
Я сам думал что пальцы поломаю, ну не чего страшного, не случилось.
И броски делаю, и разные удары ногами, там просто, если нажать один раз он ударит рукой, если зажать чуть по дольше уже ногой, если еще по дольше то он уже с двух ног влетит, так же если бежать там так же удар.
И это я если что говорю про одну кнопку F, Ну и потом добавить shift, ну и мышкой для бросков.