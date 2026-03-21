В Pearl Abyss объяснили необычное управление в Crimson Desert: "нужно просто привыкнуть"

Необычная система управления в Crimson Desert стала одной из самых обсуждаемых тем после релиза. Многие игроки жалуются на перегруженные комбинации кнопок и непривычную логику действий, однако разработчики уверены — это вопрос времени.

Глава PR-направления студии Уилл Пауэрс сравнил освоение управления с ездой на велосипеде. По его словам, сначала оно может казаться неудобным, но после привыкания становится естественным. При этом он признал, что на адаптацию действительно требуется время.

С критикой согласны и многие игроки: в игре используются сложные сочетания кнопок, а одни и те же действия иногда выполняются по-разному. Например, для взаимодействия с NPC в одних случаях достаточно нажать кнопку, а в других — сначала выбрать цель через дополнительный ввод. Некоторые способности требуют одновременного нажатия нескольких триггеров или быстрых нестандартных движений.

В обсуждение подключился и ветеран индустрии Динга Бакаба, известный по работе над Dishonored. Он отметил, что нестандартные схемы управления могут быть полезны, поскольку заставляют игроков по-новому воспринимать механику и глубже вовлекаться в процесс. По его мнению, подобные решения — это своего рода «умственная гимнастика», которая не должна исчезать в угоду унификации.