В Pocketpair раскритиковали индустрию за приверженность безопасным AAA-играм на фоне амбициозной Crimson Desert

Джон «Bucky» Бакли, руководитель издательского направления и коммуникаций Pocketpair, выступил в защиту Crimson Desert. По его мнению, фэнтезийный экшен Pearl Abyss остаётся недооценённым, поскольку не вписывается в привычные представления о крупных сюжетных играх с открытым миром.

Бакли назвал проект одной из самых технически амбициозных игр последнего десятилетия. Он отметил масштаб игровых механик и сложность их реализации, подчеркнув, что даже если отдельные решения разработчиков вызывают вопросы, сам размах замысла заслуживает признания. При этом специалист не считает Crimson Desert идеальной.

Разработчик также раскритиковал общую тенденцию в индустрии: по его словам, игроки говорят о желании видеть больше оригинальных проектов, но продолжают отдавать предпочтение безопасным и традиционным AAA-релизам. Бакли признался, что предпочёл бы видеть эксперименты с масштабными идеями, даже если некоторые из них оказываются неудачными, вместо бесконечного повторения знакомых формул.

Поводом для обсуждения стали многочисленные критические отзывы о Crimson Desert, появившиеся в социальных сетях. Впрочем, заявление Бакли — скорее оценка творческого подхода Pearl Abyss, чем попытка доказать безупречность игры. Техническая амбициозность действительно может заслуживать внимания, но сама по себе не отменяет претензий к реализации отдельных механик.