В Pocketpair раскритиковали индустрию за приверженность безопасным AAA-играм на фоне амбициозной Crimson Desert

Джон «Bucky» Бакли, руководитель издательского направления и коммуникаций Pocketpair, выступил в защиту Crimson Desert. По его мнению, фэнтезийный экшен Pearl Abyss остаётся недооценённым, поскольку не вписывается в привычные представления о крупных сюжетных играх с открытым миром.
Бакли назвал проект одной из самых технически амбициозных игр последнего десятилетия. Он отметил масштаб игровых механик и сложность их реализации, подчеркнув, что даже если отдельные решения разработчиков вызывают вопросы, сам размах замысла заслуживает признания. При этом специалист не считает Crimson Desert идеальной.
Разработчик также раскритиковал общую тенденцию в индустрии: по его словам, игроки говорят о желании видеть больше оригинальных проектов, но продолжают отдавать предпочтение безопасным и традиционным AAA-релизам. Бакли признался, что предпочёл бы видеть эксперименты с масштабными идеями, даже если некоторые из них оказываются неудачными, вместо бесконечного повторения знакомых формул.
Поводом для обсуждения стали многочисленные критические отзывы о Crimson Desert, появившиеся в социальных сетях. Впрочем, заявление Бакли — скорее оценка творческого подхода Pearl Abyss, чем попытка доказать безупречность игры. Техническая амбициозность действительно может заслуживать внимания, но сама по себе не отменяет претензий к реализации отдельных механик.
он хоть сам в этот мусор играл? от корейцев нету ни одной достойной игры за 50 лет, дно на дне, особенно последнее дополнение, куда он лезут нищие? какой им океан? после ремейка блекфлага, рулить помойкой в которой даже штурвал не крутится, это кринж, это игра пытается быть всем, но как в известной цитате, "если ты дружишь со всеми ты не дружишь ни с кем", так же и тут, игра хочет быть всем, а по факту никто!