В предстоящих обновлениях Crimson Desert также будет уделено внимание Дамиане и Унгке

В недавнем интервью Pearl Abyss рассказали о некоторых новых функциях, которые появятся в Crimson Desert в следующих обновлениях, включая альтернативных персонажей, таких как Дамиана и Унгка, с целью придать им большую глубину и сделать их более органичными в контексте игры.

В рамках различных дополнений, расширяющих сюжет Crimson Desert, в следующих обновлениях, выходящих в период с июня по сентябрь, особое внимание будет уделено Дамиане и Унгке, которые могут получить дополнительные сведения о своей предыстории и истории.

Идея состоит в том, чтобы создать более сильную «мотивацию» для их присутствия и действий, учитывая, что сюжет в основном сосредоточен на Клиффе, оставляя других персонажей несколько в стороне.

Директор по маркетингу Pearl Abyss Уилл Пауэрс объяснил:

Мы обсуждали возможность более глубокого изучения предысторий дополнительных персонажей, но детали ещё не согласованы. Конечно, это все ещё находится на стадии оценки, и я хотел бы отметить, что разработчики действительно читают комментарии, которые находят в интернете.



Игроки выразили желание узнать больше о предысториях дополнительных игровых персонажей и о том, как они оказались вовлечены в основной сюжет, поэтому этот элемент будет учтён при будущих дополнениях.

Пользователи сообщают, что дополнительные персонажи кажутся слишком органично вписанными в игровой контекст без какой-либо реальной цели, и это должно измениться в ближайшем будущем.