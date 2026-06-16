В предстоящих обновлениях Crimson Desert также будет уделено внимание Дамиане и Унгке

В недавнем интервью Pearl Abyss рассказали о некоторых новых функциях, которые появятся в Crimson Desert в следующих обновлениях, включая альтернативных персонажей, таких как Дамиана и Унгка, с целью придать им большую глубину и сделать их более органичными в контексте игры.
В рамках различных дополнений, расширяющих сюжет Crimson Desert, в следующих обновлениях, выходящих в период с июня по сентябрь, особое внимание будет уделено Дамиане и Унгке, которые могут получить дополнительные сведения о своей предыстории и истории.
Идея состоит в том, чтобы создать более сильную «мотивацию» для их присутствия и действий, учитывая, что сюжет в основном сосредоточен на Клиффе, оставляя других персонажей несколько в стороне.
Директор по маркетингу Pearl Abyss Уилл Пауэрс объяснил:
Мы обсуждали возможность более глубокого изучения предысторий дополнительных персонажей, но детали ещё не согласованы. Конечно, это все ещё находится на стадии оценки, и я хотел бы отметить, что разработчики действительно читают комментарии, которые находят в интернете.
Игроки выразили желание узнать больше о предысториях дополнительных игровых персонажей и о том, как они оказались вовлечены в основной сюжет, поэтому этот элемент будет учтён при будущих дополнениях.
Пользователи сообщают, что дополнительные персонажи кажутся слишком органично вписанными в игровой контекст без какой-либо реальной цели, и это должно измениться в ближайшем будущем.
Да с доп персонажами как то не продумали Дамиана по сути в начале игры исчезает и только в поздних главах появляется, вызвать её невозможно, ей вообще не дают поиграть, а за Унгку только во второй половине игры, это при том что куча испытаний как раз привязаны к этим персонажам и их тупо не выполнить.
А так конечно очень классно что разрабы активно развивают игру и продолжают её улучшать и добавлять тонну новых механик элементов и различных прикольных деталей, одних только питомцев просто восхищает сколько завезли в том числе и легендарных [при чем у каждого питомца своя озвучка, попугаи даже говорят, у каждого питомца свои повадки и еще очень классно что лагере они все появляются и сидят в разных местах получается прикольный такой зверинец, разрабы еще и дом для питомцев сделали], даже не знал что в игру добавили пинбол зашел в город увидел и залип на пару часов, еще очень классно что за очки которые ты получил можно обменять на различный лут и артефакты.
Когда же бета кончится, поиграть хочется..